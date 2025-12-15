iOS 18 update

iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 beschikbaar: bugfixes en verbeteringen (voor wie nog geen iOS 26 heeft)

Apple heeft een nieuwe update voor iOS 18 uitgebracht. iOS 18.7.3 brengt betere beveiliging, speciaal voor mensen die nog niet op iOS 26 zitten of niet kunnen updaten.
Sasha Koevoets

Apple biedt nog altijd ondersteuning voor iOS 18, ondanks dat Apple gebruikers nu meer naar iOS 26 pusht. Goed nieuws dus voor iedereen die nog geen iOS 26 wil installeren én mensen met een ouder toestel. Want dankzij iOS 18.7.3 blijven ook toestellen die op iOS 18 draaien veilig om te gebruiken. In deze beveiligingsupdate zitten namelijk dezelfde verbeteringen als in iOS 26.2, maar dan zonder de nieuwe functies.

iOS 18.7.3 beschikbaar

iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 bevatten meer dan twintig oplossingen voor beveiligingsproblemen en andere bugs. Zo zijn er beveiligingsproblemen rondom FaceTime, Berichten en nog een aantal andere apps gedicht. Ook in de Telefoon-app, Siri en de instellingen heeft Apple een paar belangrijke kwetsbaarheden gedicht. Apple dicht dergelijke lekken regelmatig in nieuwe software-updates. Het is daarom belangrijk om altijd up-to-date te zijn.

Op haar pagina over beveiligingsupdates geeft aan dat sommige lekken misbruikt zijn. Het gaat daarbij om beveiligingslekken in WebKit, de engine van browsers als Safari. Hoewel de aanvallen extreem ingewikkeld zijn en zich richten op specifieke gebruikers, raden we toch aan snel te updaten. Wil je meer weten over de inhoud van iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3, lees dan hier meer.

iOS 18.7.3 is beschikbaar voor deze apparaten:

iPadOS 18.7.3 kun je op de volgende apparaten installeren:

  • iPad Pro 13-inch
  • iPad Pro 12.9-inch (3e generatie) en nieuwer
  • iPad Pro 11-inch (1e generatie) en nieuwer
  • iPad Air (3e generatie) en nieuwer
  • iPad (7e generatie) en nieuwer
  • iPad mini (5e generatie) en nieuwer

Releasenotes iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 downloaden

Om iOS 18.7.3 te downloaden, doe je het volgende:

  1. Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.

  2. Tik op Download en installeer.

  3. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen de Apple Devices-app uit de Microsoft Store. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

iPhone updaten iCulture

iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren

Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

iOS 26 header

iOS-update installeren lukt niet: zo los je het op!

Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.

