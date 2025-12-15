iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 beschikbaar: bugfixes en verbeteringen (voor wie nog geen iOS 26 heeft)
Apple biedt nog altijd ondersteuning voor iOS 18, ondanks dat Apple gebruikers nu meer naar iOS 26 pusht. Goed nieuws dus voor iedereen die nog geen iOS 26 wil installeren én mensen met een ouder toestel. Want dankzij iOS 18.7.3 blijven ook toestellen die op iOS 18 draaien veilig om te gebruiken. In deze beveiligingsupdate zitten namelijk dezelfde verbeteringen als in iOS 26.2, maar dan zonder de nieuwe functies.
iOS 18.7.3 beschikbaar
iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 bevatten meer dan twintig oplossingen voor beveiligingsproblemen en andere bugs. Zo zijn er beveiligingsproblemen rondom FaceTime, Berichten en nog een aantal andere apps gedicht. Ook in de Telefoon-app, Siri en de instellingen heeft Apple een paar belangrijke kwetsbaarheden gedicht. Apple dicht dergelijke lekken regelmatig in nieuwe software-updates. Het is daarom belangrijk om altijd up-to-date te zijn.
Op haar pagina over beveiligingsupdates geeft aan dat sommige lekken misbruikt zijn. Het gaat daarbij om beveiligingslekken in WebKit, de engine van browsers als Safari. Hoewel de aanvallen extreem ingewikkeld zijn en zich richten op specifieke gebruikers, raden we toch aan snel te updaten. Wil je meer weten over de inhoud van iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3, lees dan hier meer.
iOS 18.7.3 is beschikbaar voor deze apparaten:
iPadOS 18.7.3 kun je op de volgende apparaten installeren:
- iPad Pro 13-inch
- iPad Pro 12.9-inch (3e generatie) en nieuwer
- iPad Pro 11-inch (1e generatie) en nieuwer
- iPad Air (3e generatie) en nieuwer
- iPad (7e generatie) en nieuwer
- iPad mini (5e generatie) en nieuwer
Releasenotes iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3
Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 downloaden
Om iOS 18.7.3 te downloaden, doe je het volgende:
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen de Apple Devices-app uit de Microsoft Store. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
