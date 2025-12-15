iPhone 17 Pro oranje met glazen achterkant

Android-foto’s ineens rood op je iPhone? Dit kan je doen

Nieuws iOS en iPadOS
In iOS 26 zit een merkwaardige fout waarbij foto's die met een Android-toestel gemaakt zijn, een rode waas over zich heen krijgen. Ze lijken normaal, maar als je inzoomt wordt het beeld vertekend.
Sasha Koevoets -

Als je eerder een Android-toestel had en je fotobibliotheek overgezet hebt naar je iPhone, kan het zomaar gebeuren dat je iets vreemds met de foto’s ziet. Sommige geïmporteerde foto’s die op niet‑iPhones zijn gemaakt tonen een sterke rode waas zodra je de afbeelding opent en inzoomt. In de overzichtsweergave (miniaturen) lijken de kleuren normaal, maar bij openen kleurt het beeld onnatuurlijk rood.

Foto’s van Android-toestellen worden rood

Het probleem lijkt te spelen met iOS 26, maar het is onduidelijk of dit met iOS 26.2 opgelost is. Op Reddit zijn er meerdere gebruikers die melding maken van dit probleem. Opvallend is dat de miniaturen in eerste instantie normaal lijken. De rode waas verschijnt pas wanneer je de foto opent en erop inzoomt. Het probleem lijkt niet wijdverspreid, maar wordt dus wel door meerdere gebruikers gemeld.

Waarschijnlijk speelt een interpretatiefout met ingesloten kleurprofielen mee, waardoor de Foto’s‑app denkt dat er een kleurfilter actief is. Dit is (nog) niet door Apple bevestigd. Wij hebben het ook zelf getest, maar konden de fout niet herproduceren. Het zou kunnen dat er meerdere factoren aan ten grondslag liggen. In ieder geval moet de foto zelf geopend worden in de Foto’s-app, dus je zult er geen last van hebben als je de foto alleen bekijkt in bijvoorbeeld WhatsApp.

Bekijk ook
iphone-11-lifestyle

Overstappen van Android naar iPhone: zo werkt het stap voor stap

Wil je overstappen van Android naar de iPhone? In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je foto’s, adressen, bestanden en andere belangrijke informatie van Android naar iPhone overzet.

Hoe zorg ik ervoor dat de rode foto’s weggaan?

Gelukkig heeft dus niet iedereen last van deze bug. Voor getroffen gebruikers is een softwarematige oplossing waarschijnlijk pas beschikbaar in een volgende update (bijvoorbeeld iOS 26.3 of later).

Tot die tijd is er wel een workaround: open de betreffende foto, kies Bewerk en vervolgens Herstel. Daarmee verwijder je het vermeende filter en keert de afbeelding terug naar de originele weergave. Deze handeling moet je per foto uitvoeren.

Wil je meer uit de Foto’s‑app halen? Met deze tien tips gebruik je de Foto’s‑app nog slimmer.

Bekijk ook
Foto's op iPhone overzicht.

Slimmer omgaan met de Foto’s-app op iPhone en iPad met deze 10 tips

Met deze handige tips ga je beter om met verschillende functies van de Foto’s-app op iOS. Zo zoek je snel naar de juiste foto, ontdoe je een foto van een storende achtergrond of selecteer je een hele reeks kiekjes tegelijk.

Het laatste nieuws over ios en ipados van iCulture

iOS 18.7.3 en iPadOS 18.7.3 beschikbaar: bugfixes en verbeteringen (voor wie nog geen iOS 26 heeft)
09:23
iOS 26.2 en iPadOS 26.2 staan voor je klaar: dit is de laatste grote update van 2025
12-12-2025
Release Candidate 2 van iOS 26.2 beschikbaar: release nu echt nabij
08-12-2025
Deze Apple TV-functie moet zo snel mogelijk ook naar de iPhone komen
03-12-2025
Apple schuift iOS 26.1 naar voren op toestellen met iOS 18 (maar updaten is nog niet verplicht)
03-12-2025

iOS 26

iOS 26 is de grote iPhone-update van 2025. iOS 26 is in juni tijdens de WWDC aangekondigd en is sinds 15 september 2025 voor iedereen beschikbaar. In iOS 26 is het ontwerp op de schop gegaan met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Daarbij wordt extra veel gebruikgemaakt van transparantie en glasachtige elementen. Veel standaardapps hebben nieuwe functies, waaronder Berichten, Safari, Camera en Telefoon. Ook krijgt CarPlay in iOS 26 een grote update. Gebruik je AirPods met iOS 26, dan profiteer je ook van nieuwe functies. Lees ook ons overzicht welke iPhones iOS 26 ondersteunen. Op onze pagina over iOS 26 lees je nog veel meer info.

iOS 26 bento overzicht
Alles over iOS 26 Review van iOS 26 De beste iOS 26 functies op een rij iOS 26 ontdekkingen en details Geschikte iPhones voor iOS 26 CarPlay in iOS 26 AirPods in iOS 26 Camera-app in iOS 26 Apple Music in iOS 26 Wekker in iOS 26 Nieuw voor de Telefoon-app in iOS 26 iOS 26 installeren doe je zo Bugs en problemen in iOS 26

Ook interessant

iOS 26 Update

iOS 26.2 en iPadOS 26.2 staan voor je klaar: dit is de laatste grote update van 2025

Nieuws
12-12-2025

Release Candidate 2 van iOS 26.2 beschikbaar: release nu echt nabij

Nieuws 12 reacties
08-12-2025
iOS 26 toegangsscherm

Apple schuift iOS 26.1 naar voren op toestellen met iOS 18 (maar updaten is nog niet verplicht)

Nieuws 2 reacties
03-12-2025
iOS 26 ontdekkingen

Hier zijn nog 26 ontdekkingen en details van iOS 26 die je moet kennen

Nieuws
25-11-2025
iOS 26 functies

Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 en de andere updates

Nieuws 3 reacties
18-11-2025

iOS 26.2 brengt nieuwe AirDrop-functie naar je iPhone: zo werkt het

Nieuws 1 reacties
18-11-2025