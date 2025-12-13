In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
F1 The Movie
Daar is-ie dan eindelijk: F1 The Movie is nu op Apple TV te zien. Racelegende Sonny Hayes wordt uit zijn pensioen gehaald om een worstelend Formule 1-team te leiden – en een jonge hotshot-coureur te begeleiden – terwijl hij nog een kans op glorie najaagt.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt of bekijk onze Disney-deals.
Taylor Swift | The End of an Era
Na het gigantische succes van haar nieuwe album The Life of a Showgirl – goed voor meer dan 4 miljoen verkochte album-equivalenten in de Verenigde Staten, keert Taylor Swift terug naar Disney+ met twee exclusieve projecten rond haar recordbrekende The Eras Tour.
In The End of an Era krijgen fans een intieme blik achter de schermen van een van de grootste tours aller tijden. De serie belicht de ontwikkeling, impact en wereldwijde werking van het fenomeen dat The Eras Tour werd, en bevat interviews met artiesten, familie en vrienden zoals Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran en Florence Welch. De eerste twee afleveringen verschijnen op 12 december, gevolgd door twee nieuwe afleveringen per week.
Daarnaast brengt The Final Show de volledige concertregistratie, inclusief het langverwachte live-debuut van nummers uit The Tortured Poets Department. De volledige concertfilm, opgenomen tijdens de allerlaatste show van de tour, bevat de complete set van The Tortured Poets Department, die aan de tour werd toegevoegd na de release van dat album in 2024.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €5,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Samen met een toegewijde jonge priester onderzoekt detective Benoit Blanc een onmogelijke misdaad in een dorpskerk met een duistere geschiedenis.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Merv
Wanneer hun geliefde hond Merv na hun scheiding zijn enthousiasme verliest, worden Anna en Russ gedwongen tot de meest ongemakkelijke co-ouderschapsregeling ter wereld.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Jasmine (seizoen 1)
Jasmine werkt als escort voor een beter leven voor haar en haar stiefbroer en om zichzelf op de wachtlijst voor een harttransplantatie te krijgen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Iris Affair (seizoen 1)
The Iris Affair vertelt het verhaal waarin het mysterieuze genie Iris Nixon (Algar) een reeks complexe online puzzels kraakt die haar naar een piazza in Florence leiden. Daar ontmoet ze de charismatische ondernemer Cameron Beck (Tom Hollander), die haar vraagt mee te werken aan het ontgrendelen van een uiterst geheim technologisch apparaat. Iris neemt nieuwsgierig het aanbod aan, maar zodra ze ontdekt hoe gevaarlijk het apparaat is, steelt ze het logboek met de activatiecode en verdwijnt ze spoorloos.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Sleepers (seizoen 3)
Sleepers is een keiharde Nederlandse misdaadserie waarin de grens tussen goed en kwaad steeds verder vervaagt. Centraal staat rechercheur Martin Oudkerk, die al jaren een dubbelleven leidt als informant binnen een crimineel netwerk. Wat begint als een manier om de onderwereld te controleren, groeit uit tot een gevaarlijk spel waarin loyaliteit, vriendschap en overleven tegenover elkaar komen te staan.
Wanneer de druk vanuit zowel de politie als de onderwereld toeneemt, raakt Martin steeds verder verstrikt in zijn eigen web van leugens. De serie laat op rauwe en realistische wijze zien wat de psychologische gevolgen zijn van een leven vol geheimen, corruptie en geweld.
Sleepers is exclusief te zien op Videoland en staat bekend om zijn sterke acteerprestaties, hoge spanningsboog en realistische kijk op de Nederlandse onderwereld. De serie is losjes gebaseerd op waargebeurde verhalen.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Weapons
Wanneer alle kinderen, op één na, uit dezelfde klas op mysterieuze wijze op exact hetzelfde tijdstip en dezelfde nacht verdwijnen, vraagt de gemeenschap zich af wie of wat er achter hun verdwijning zit.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?