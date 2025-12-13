Taylor Swift | The End of an Era

Na het gigantische succes van haar nieuwe album The Life of a Showgirl – goed voor meer dan 4 miljoen verkochte album-equivalenten in de Verenigde Staten, keert Taylor Swift terug naar Disney+ met twee exclusieve projecten rond haar recordbrekende The Eras Tour.

In The End of an Era krijgen fans een intieme blik achter de schermen van een van de grootste tours aller tijden. De serie belicht de ontwikkeling, impact en wereldwijde werking van het fenomeen dat The Eras Tour werd, en bevat interviews met artiesten, familie en vrienden zoals Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran en Florence Welch. De eerste twee afleveringen verschijnen op 12 december, gevolgd door twee nieuwe afleveringen per week.

Daarnaast brengt The Final Show de volledige concertregistratie, inclusief het langverwachte live-debuut van nummers uit The Tortured Poets Department. De volledige concertfilm, opgenomen tijdens de allerlaatste show van de tour, bevat de complete set van The Tortured Poets Department, die aan de tour werd toegevoegd na de release van dat album in 2024.