Terwijl wij met smart wachten op iOS 27, gaat Apple de komende tijd ook nog updates uitbrengen voor iOS 26. Zo is momenteel iOS 26.6 als beta beschikbaar, maar ondertussen heeft Apple ook nog een andere nieuwe update uitgebracht: iOS 26.5.1. Deze kleine bugfixupdate heeft een probleem op recente modellen opgelost.

iOS 26.5.1 beschikbaar

Een maand geleden kon je op iCulture lezen over een oplaadprobleem bij de iPhone 17-serie en de iPhone Air. Voor het geval dat de batterij helemaal leeg was, lukt het in sommige gevallen bij deze modellen niet meer om de iPhone bekabeld op te laden. Draadloos opladen via een MagSafe-kabel of -oplader lukt vaak wel, maar die heeft lang niet iedereen in huis. Het probleem speelde alleen bij de nieuwste iPhones.

Met iOS 26.5.1 heeft Apple dit probleem opgelost. Het wordt dus aangeraden om deze update snel te downloaden, zodat je de iPhone weer goed kan gebruiken. Er zijn voor zover bekend geen andere fixes. Apple heeft de update dan ook niet voor andere toestellen uitgebracht.

Je kan alleen updaten als je een van deze modellen hebt:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Releasenotes iOS 26.5.1

Dit zijn de officiële releasenotes:

Deze update verhelpt een probleem voor een klein aantal gebruikers waarbij het mogelijk niet lukte om de iPhone Air en iPhone 17 op te laden met een kabel wanneer de batterij bijna leeg is.

iOS 26.5.1 downloaden

Om iOS 26.5.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

