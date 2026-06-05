De eerste AI-chatbot die werkt via iMessage, Poke, is nu gratis te gebruiken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een speciale zakelijke Apple-functie.

De AI-chatbots vliegen je tegenwoordig om de oren, maar de meesten werken alleen met een eigen app. Poke is een AI-agent die dus niet alleen vragen beantwoordt en berekeningen doet, maar echt taken voor je afhandelt. Denk aan het inchecken voor een vlucht, je herinneren aan een afspraak of verjaardag of een tafel in een restaurant reserveren. Poke werkt als eerste AI-chatbot en -agent nu ook in iMessage.

Poke is een AI-agent met ‘Apple Business Chat’ in iMessage

Apple Business Chat bestaat al bijna 10 jaar als manier voor bedrijven om via iMessage service aan klanten te bieden. Chatten met de klantenservice loopt dan via de vertrouwde Apple-interface en werkt voor de gebruiker net als het sms’en van een vriend. Bedrijven die dit gebruiken, zijn geverifieerd door Apple. Het is voor het eerst dat er een niet-klantenservice wordt goedgekeurd door Apple.

Say hi to the new Poke! 🌴



Now officially approved by Apple to text on Apple Messages.



As the first and only AI agent. Chat now: https://t.co/VIWYU64dUI pic.twitter.com/AtZxupI2Ji — Poke (@interaction) June 4, 2026

Door met Poke te praten in de Berichten-app, voelt iets geavanceerds als een AI-agent meteen laagdrempeliger. Je kunt de dienst van alles vragen; van hulp bij rekenen tot een kritische sparringspartner bij het nemen van grote beslissingen. iPhone-systeemfuncties worden ondersteund, dus je kunt bijvoorbeeld makkelijk je locatie delen indien nodig. Verder biedt Poke keuzemenu’s en kun je tijdslots kiezen, allemaal afhankelijk van wat er nodig is om een taak te vervullen. Het prettige van iMessage is dat je het gesprek op al je Apple-apparaten kunt voortzetten, net als gewone gesprekken.

Je kunt Poke gratis proberen door je op de website aan te melden.

Bekijk ook Alles over Business Chat: klantenservice via iMessage Business Chat is een manier om bedrijven in contact te laten komen met consumenten. Business Chat werkt in combinatie met iMessage en is te vinden in de Berichten-app op je iPhone, iPad en Mac. Op deze pagina vind je alle uitleg over Business Chat en wat je ermee kunt doen en waar het in Nederland werkt.

‘Apple werkt ook aan eigen AI-app met Siri’

Volgens geruchten zou Apple zelf ook aan een AI-app werken. Hiervan wordt Siri natuurlijk de basis. Apple zou hiermee een nieuwe weg inslaan, omdat Siri tot nu toe altijd op de achtergrond of met stembediening werkte. Er is nooit een app geweest om bijvoorbeeld je gesprekken terug te lezen. Wij verwachten dat Apple’s oplossing niet via de Berichten-app zal lopen, maar via een geheel nieuwe app. Als de geruchten kloppen, wordt de aankondiging maandagavond verwacht tijdens de WWDC 2026-keynote.