WhatsApp introduceert kinderaccounts: zo houd je controle over het WhatsApp-gebruik

WhatsApp komt met een nieuw type account voor jonge tieners. Deze kinderaccounts bieden extra bescherming en geven jou als ouder controle over met wie het kind kan chatten.

Als ouder wil je natuurlijk dat je kind veilig gebruik kan maken van een iPhone als je vindt dat je kind daaraan toe is, bijvoorbeeld om in contact te blijven met vrienden en vriendinnen. Maar in WhatsApp kunnen ook veel ongeschikte gesprekken plaatsvinden. Daarom heeft WhatsApp vanaf nu speciale kinderaccounts, waarin de mogelijkheden beperkt zijn met focus op het versturen van berichten en bellen met contacten die je vertrouwd.

Kinderaccounts in WhatsApp

De nieuwe kinderaccounts zijn bedoeld voor jonge tieners. Er is door WhatsApp geen minimale leeftijd genoemd voor een kindaccount, maar als een kind 13 jaar of ouder is, kan hij of zij overstappen naar een eigen account. Met de functie wordt een nieuw WhatsApp-account voor een kind gekoppeld aan het account van een volwassenen. Een kind kan daardoor alleen chatten met mensen die in het adresboek staan. Ook kan een kind alleen in groepen zitten die door de ouder worden goedgekeurd. Krijgt het kind toch een berichtje van iemand buiten het eigen adresboek, dan wordt dit als verzoek in een apart gedeelde in WhatsApp gezet. Dit verzoek kan alleen door de ouder worden goedgekeurd, met behulp van een speciale pincode.

Ook voor het wijzigen van allerlei privacyinstellingen voor het kindaccount, kan alleen door de ouder worden gedaan dankzij de ouderpincode. De ouder heeft verder geen inzicht in de daadwerkelijke chats of met wie je kind allemaal praat, zodat alles wel privé blijft. Er is in de instellingen wel een speciale activiteitenweergave, zodat je kan zien wat er in z’n algemeenheid gebeurd met het account van het kind. Bijvoorbeeld als een groepsgesprek een bepaald aantal deelnemers bereikt heeft of als het kind iemand geblokkeerd heeft. Je bekijkt deze activiteiten op het toestel van de ouder, in een speciaal Ouderlijk toezicht-menu in WhatsApp. Je kan zelfs meldingen krijgen voor bepaalde activiteiten.

Dergelijke kinderaccounts in WhatsApp zijn vooral gefocust op chatten en bellen. Sommige functies van WhatsApp zijn dan ook niet beschikbaar voor een kind:

Meta AI

Kanalen (informatiekanalen met updates van bedrijven en personen)

Status (Story-functie van WhatsApp)

Chatvergrendeling (het vergrendelen van individuele chats)

Appvergrendeling (het vergrendelen van de app met een pincode of Face ID/Touch ID)

Gekoppelde apparaten (zo kan een kind zijn WhatsApp alleen op de eigen iPhone gebruiken en niet op een iPad, Mac of pc)

Locatie delen

Berichten voor eenmalige weergave

Berichten met vervaldatum in individuele chats (wel beschikbaar in groepen)

WhatsApp voor een kind biedt dus een iets beperktere ervaring, maar dat is vooral gericht op de veiligheid van het kind. Als een kind 13 jaar is, krijgt de ouder daarvan een melding die helpt bij het overstappen naar een volwaardig account. Daarmee komen ook alle functies beschikbaar die voor kindaccounts geblokkeerd zijn.

De functie voor kindaccounts komt ergens de komende tijd beschikbaar en wordt nog uitgerold. Voor de iPhone zelf en iMessage zijn nu al veel functies beschikbaar. Zo kun je via Schermtijd ouderlijk toezicht instellen en bepalen hoe een kind zijn of haar iPhone gebruikt. Ook kun je communicatielimieten instellen om te bepalen met wie een kind contact heeft via iMessage of bellen.

