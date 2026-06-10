Met deze truc kijk je het WK 2026 overal ter wereld [ADV]

Oranje speelt een belangrijke WK-wedstrijd terwijl jij in het buitenland bent. Wanneer je de stream opent, blijkt die niet te werken zoals thuis. Dit is een bekend probleem bij voetbalfans van over de hele wereld. Gelukkig is er een eenvoudige manier om te genieten van veilig en betrouwbare toegang tot jouw favoriete diensten ongeacht waar je bent. Daarover lees je hieronder meer.

Voetbal kijken op vakantie: geniet van veilige streams waar je ook bent

Het WK is in volle gang en het Nederlands elftal speelt een belangrijke wedstrijd.

Maar op dat moment ben je niet in Nederland. Misschien geniet je van een vakantie in Spanje, verblijf je in een hotel aan de andere kant van de wereld, of wacht je op een luchthaven tijdens een lange overstap. Zodra je de stream probeert te starten, ontdek je dat de uitzending die je thuis normaal kijkt niet beschikbaar is.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en ExpressVPN. Lees onze disclaimer.

Veel voetbalfans lopen tijdens een reis tegen dit probleem aan. Je gebruikelijke streamingplatforms van thuis werken niet gegarandeerd in het buitenland, en zelfs als ze dat doen, kunnen verbindingen onveilig en onbetrouwbaar zijn. Gelukkig is er een praktische oplossing waarmee je ook in het buitenland veilig toegang kunt houden tot je vertrouwde streams: een VPN. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt en waar je op moet letten.

Dit is hoe je ExpressVPN veilig gebruikt tijdens het WK2026

Je downloadt de app van ExpressVPN op je apparaat Je logt in met je account Je kiest een server, bijvoorbeeld in Nederland Je zet de VPN aan Je opent je streamingdienst en start de wedstrijd

Waarom een VPN zeker niet mag ontbreken tijdens het WK2026

Met een VPN zoals ExpressVPN kun je je internetverkeer via een server in een ander land laten lopen, waardoor het lijkt alsof je daar online bent. Zo profiteer je van extra privacy en beveiliging én kun je gewoon toegang houden tot je gebruikelijke streamingdiensten. Handig als je ook op vakantie geen wedstrijd van Oranje wilt missen.

Een VPN klinkt misschien technisch, maar het idee is eigenlijk vrij simpel. Normaal gesproken maak je direct verbinding met websites en apps. Met een VPN loopt die verbinding via een beveiligde server ergens anders ter wereld. Daardoor wordt je echte locatie verborgen en lijkt het alsof je vanuit dat land internet gebruikt.

Tijdens een groot sportevenement zoals het WK 2026 is dat zeker interessant. Een dienst die in Nederland werkt, kan in het buitenland ineens moeite hebben met werken. En dat is natuurlijk precies wat je niet wilt als Nederland speelt.

Daarnaast kijken veel mensen onderweg of op vakantie via openbare wifi-netwerken. Denk aan hotels, cafés of luchthavens. Handig, maar niet altijd even veilig. Een VPN versleutelt je internetverbinding, waardoor anderen minder makkelijk kunnen meekijken. Je kijkt dus niet alleen makkelijker, maar ook veiliger.

Zo kijk je het WK zonder haperingen met ExpressVPN

Stream je voornamelijk sportwedstrijden? Dan is een snelle en stabiele verbinding onmisbaar. Niets is zo frustrerend als een vastlopende stream op het moment dat Oranje een grote kans krijgt. De juiste VPN kan daarbij helpen. ExpressVPN staat bekend om zijn hoge snelheden en betrouwbare prestaties, waardoor live sportuitzendingen soepel blijven verlopen.

Een van de grootste voordelen van ExpressVPN is het gebruiksgemak. Je hebt geen technische kennis nodig om aan de slag te gaan. De apps zijn overzichtelijk ingericht en beschikbaar voor vrijwel alle apparaten, waaronder smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s.

Ook het opzetten gaat verrassend snel. Je maakt een account aan, installeert de app, logt in en kiest een serverlocatie. Daarna kun je gewoon je streamingdienst openen en de wedstrijd kijken alsof je thuis op de bank zit. Als je een VPN gebruikt voor veilig streamen, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de servicevoorwaarden van de VPN, de voorwaarden van je contentprovider en alle toepasselijke wetten.

Scoor ExpressVPN tijdelijk voor slechts €2,29

Ben je op zoek naar een betaalbare VPN, dan is deze tijdelijke deal van ExpressVPN zeker de moeite waard. Voor een eenmalige bedrag van €64,12 krijg je 24 maanden toegang, plus 4 extra maanden gratis. Dat komt neer op ongeveer €2,29 euro per maand.

Je kunt de dienst bovendien op maximaal 10 apparaten tegelijk gebruiken, wat handig is voor zowel telefoon, laptop als tablet. Daarnaast biedt ExpressVPN extra beveiligingsfuncties, zoals bescherming tegen schadelijke websites en een e-mailprivacytool genaamd ExpressMailGuard die je helpt spam tegen te gaan. En dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie kun je de dienst zonder risico uitproberen.