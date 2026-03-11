Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
Banken waarschuwen voor verouderde smartphones, maar bij iPhones is dat bijna geen probleem

Nieuws Apps
Steeds meer banken verhogen de vereisten voor de iOS-versie, waardoor sommige oudere iPhones en iPads afvallen. Maar in de praktijk zal dat voor de meeste mensen met een iPhone of iPad geen probleem opleveren.
Benjamin Kuijten -

Zoals we allemaal weten, vallen er soms wat oudere iPhones en iPads af bij grote iOS- en iPadOS-updates, die ieder jaar in september uitgebracht worden. Maar daar staat tegenover dat Apple nog regelmatig beveiligingsupdates uitbrengt voor oudere iOS-versies. Daardoor zijn zelfs oudere iPhones en iPads nog jarenlang veilig om te gebruiken. Toch moeten banken om diverse redenen afscheid nemen van sommige hele oude iOS- en iPadOS-versies, waardoor echt hele oude toestellen (binnenkort) niet meer geschikt zijn.

ING en ABN AMRO stoppen met iOS 15-support

In de nieuwste updates van hun apps waarschuwen dat ABN AMRO en ING afscheid nemen van iOS 15. Sinds 2 maart heb je voor het gebruik van de ABN AMRO-app een iPhone of iPad met iOS 16 of iPadOS 16 of nieuwer nodig. Bij ING gaat deze wijziging op 30 maart in; ook vanaf dan heb je voor de ING-app een iPhone of iPad met minimaal iOS 16 of iPadOS 16 nodig.

In de praktijk betekent dat dat een iPhone 7 (Plus), eerste generatie iPhone SE uit 2016 en de iPhone 6s (Plus) niet meer gebruikt kunnen worden om mee te bankieren via de app. Dat zijn dus allemaal toestellen van bijna 10 jaar of ouder. Het gebruik van dergelijke oudere iPhones is sowieso al steeds zeldzamer. Zelfs iemand die een iPhone 7 drie jaar na de oorspronkelijke release gekocht heeft, zal nu zeven jaar later waarschijnlijk wel al een nieuwere iPhone in huis hebben.

  • ING (vanaf 30 maart)
    • Vereiste iOS/iPadOS-versie: 16 of nieuwer
    • Vereiste toestel: iPhone 8 (Plus) of nieuwer; iPad Pro (1e generatie) of nieuwer, iPad (5e generatie, 2017) of nieuwer, iPad Air (3e generatie, 2019) of nieuwer
  • ABN AMRO (sinds 2 maart)
    • Vereiste iOS/iPadOS-versie: 16 of nieuwer
    • Vereiste toestel: iPhone 8 (Plus) of nieuwer; iPad Pro (1e generatie) of nieuwer, iPad (5e generatie, 2017) of nieuwer, iPad Air (3e generatie, 2019) of nieuwer, iPad mini (5e generatie, 2019) of nieuwer
  • Rabobank

Wellicht nog een grappig feitje: de iPod touch is in het geval van ING en ABN AMRO niet meer geschikt om de bankierenapp op te gebruiken, omdat er geen iPod touch bestaat die iOS 16 of nieuwer ondersteunt.

Je krijgt van de app vanzelf een melding bij het openen als het tijd is om de app te updaten. Dat doe je zo:

  1. Open de App Store en zoek de app op.

    Je kan ook vanuit de app op de melding tikken waarin staat dat je moet updaten.

  2. Tik bij de app op Werk bij.

  3. Krijg je een melding dat je de iPhone eerst moet bijwerken naar een nieuwe iOS-versie? Ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update.

  4. Werk je iPhone bij indien mogelijk en werk daarna de app van je bank bij.

iPhones staan bekend om jarenlange ondersteuning

Apple ondersteunt iPhones en iPads altijd jarenlang met grote iOS-updates. De huidige versie (iOS 26) wordt nog ondersteund op iPhones tot 2019, oftewel toestellen van bijna zeven jaar oud. Gecombineerd met het feit dat iPhones die niet mee kunnen naar de nieuwste versie vaak ook nog beveiligingsupdates krijgen, zorgt ervoor dat je ook met een ouder toestel nog lang door kan blijven gaan met zoiets belangrijks als een bankapp. En mocht een bankapp echt niet meer op jouw toestel werken, dan kan je in sommige gevallen nog de website van je bank gebruiken om daar in te loggen.

iPhone met iOS 16 en iPad met iPadOS 16

iOS update overzicht: welke versie kan ik op mijn iPhone installeren?

Kan ik mijn iPhone nog updaten? Check ons overzicht voor de meest recente iOS-versie die je op jouw Apple-toestel kunt installeren.

Waarom stoppen banken met bepaalde iOS-versies en oudere iPhones?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom bankapps stoppen met werken op een bepaalde oudere iOS-versie. Bijvoorbeeld omdat een oudere iOS-versie niet meer veilig genoeg is. Een bankapp vereist allerlei beveiligingstechnieken en het kan zijn dat een bepaalde iOS-versie niet meer aan die vereisten voldoet. Ook kan het zijn dat sommige oudere iOS-versies andere technieken niet meer ondersteunen, die voor de bankapp nodig zijn om nog te blijven werken.

Tot slot kan het afscheid nemen van oudere iOS-versies (en dus oudere iPhones) het ontwikkelen en verbeteren van de bankapp makkelijker maken. Er hoeft dan tijdens de ontwikkeling geen rekening gehouden te worden met de ondersteuning van hele oude toestellen, waardoor de achterliggende code versimpeld kan worden. En ook dat kan weer bijdragen aan een veiligere en beter werkende app.

Dit geldt overigens voor allerlei soorten apps, of het nou de app van je bank, je favoriete streamingdienst of je meestgebruikte productiviteitsapp is. Ontwikkelingen staan nu eenmaal niet stil en uiteindelijk moet de support voor oudere versies stoppen, om zo nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar te stellen.

Als je iPhone toch te oud is en niet meer kan worden bijgewerkt voor de benodigde iOS-versie, dan zit er niets anders op dan een nieuwe iPhone kopen. Er zijn talloze iPhones waar je uit kan kiezen, in elke prijsrange. Zoek je een voordelige iPhone? Check dan ook ons overzicht van iPhone-aanbiedingen.

iPhone-lineup-2025

Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen

Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?

