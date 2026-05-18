Spotify heeft sinds kort een nieuw appicoontje, waar lang niet iedereen over te spreken is. Sterker nog: er is veel kritiek op het nieuwe donkergroene icoontje.

Een appicoontje is voor heel veel mensen heel belangrijk. Niet alleen omdat het er herkenbaar en vertrouwd uit ziet, maar vooral vanwege de zogenaamde muscle memory: door een herkenbaar icoontje weet je meteen waar je moet tikken. Als een app dan ook ineens een heel nieuw icoontje heeft, is dat voor veel mensen wennen. Sinds kort heeft Spotify een nieuw icoontje met een 3D-discobal, dat bij veel mensen verwarring geschopt heeft.

Nieuw (tijdelijk) appicoontje Spotify valt niet in de smaak

Online is de kritiek op het nieuwe appicoontje van Spotify niet mals. Hoewel er ook liefhebbers zijn, kom je online toch veel klachten tegen van gebruikers die het icoontje lelijk, verwarrend en onherkenbaar vinden. Vooral op kleinere schermen of schermen met een minder hoge resolutie, is het soms onduidelijk wat het icoontje moet voorstellen. Bijvoorbeeld een CarPlay-scherm, waar het Spotify-icoontje bij veel mensen standaard zichtbaar is in de linker zijbalk. Sommige mensen denken dat het icoontje “vies” geworden is, terwijl andere denken dat er iets mis is.

Maar het icoontje zorgt ook voor verwarring. Sommige gebruikers denk dat het icoontje in een permanente installatiestatus verkeert. Op iOS draait er een rondje over het appicoontje als deze aan het updaten is, waarbij onderdelen vaak wat donkerder zijn. Met een snelle blik lijkt het erop dat het Spotify-icoontje vastgelopen is in het update-proces.

Waarom een nieuw Spotify-icoontje?

De reden van het nieuwe icoontje is het 20-jarig jubileum van Spotify. Het leek de streamingdienst een leuk idee om ter eren van de verjaardag een feestelijk appicoontje te introduceren. De 3D-discobal valt echter een beetje uit de toon met de rest van het ontwerp van de app. Inmiddels heeft Spotify al mensen die niet zo blij zijn met het icoontje gerustgesteld. In een reactie op X (Twitter) zegt het bedrijf dat ze begrijpen dat “glitter niet iedereen z’n smaak is” en dat het tijdelijke icoontje binnenkort weer verdwijnt. Het gewone Spotify-icoontje, zoals je dat gewend was, komt later deze week weer terug.

Als je automatische appupdates aan hebt staan, kan het mogelijk iets langer duren voordat het icoontje weer terug is. Wil je meteen het oude icoontje terug zodra Spotify de app weer geupdatet heeft, hou dan het App Store-icoontje ingedrukt, tik op Updates en ververs eventueel de lijst met appupdates door deze naar beneden te trekken. Tik dan naast Spotify op Werk bij.