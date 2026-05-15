Apple voegde in iOS 26.3 een nieuwe instelling toe waarmee je voorkomt dat providers van mobiele netwerken je exacte locatie kunnen zien. Deze functie was eerst beperkt tot een select aantal providers, maar is nu met simkaarten uit de hele Europese Unie beschikbaar, zo ontdekte iCulture.

Om je privacy te verbeteren, voegde Apple in iOS 26.3 een functie toe om je locatie minder nauwkeurig met mobiele netwerken te delen. Deze functie is nu beschikbaar met simkaarten uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, zo ontdekte iCulture. Met de update kun je ervoor kiezen dat de exacte locatie niet gedeeld wordt met mobiele netwerken. Dit verbetert je privacy, maar je moet wel een geschikt toestel hebben.

Niet meer exacte locatie delen met je provider

Via zendmasten wordt je locatie gedeeld met mobiele netwerken. Dit gebeurt vanzelf als je met een iPhone of iPad belt of mobiel internet gebruikt. Providers gebruiken deze informatie onder meer om drukte in kaart te brengen. Dit is zo nauwkeurig dat de locatie op straatniveau bepaald kan worden. Dankzij Apple’s eigen C1- en C1X-modem in de nieuwste modellen, heb je voor het eerst als gebruiker zelf de keuze of je je exacte locatie wil delen.

In eerste instantie deelde Apple dat het alleen bij een select aantal providers werkt, maar daar is vermoedelijk op 14 mei iets aan toegevoegd. Apple schrijft nu:

Je kunt deze functie inschakelen met een simkaart (fysiek of e-sim) van een aanbieder in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

De functie is per simkaart in te stellen. Je schakelt het in via Instellingen > Mobiel netwerk. Selecteer eventueel een simkaart als je er meerdere hebt. Ga vervolgens naar Opties mobiele data > Beperk exacte locatie. Na het inschakelen moet je toestel opnieuw worden opgestart.

Volgens Apple heeft het inschakelen van deze functie geen gevolgen voor de signaalkwaliteit. Ook moet de gebruikerservaring hetzelfde zijn. Het is ook goed om te weten dat deze functie helemaal losstaat van het delen van je locatie met apps. Daar heb je ook al sinds een aantal jaar de optie om ervoor te kiezen om alleen een globale locatie te delen, in plaats van een exacte locatie.

Bekijk ook Zo zet je het delen van je exacte locatie voor apps uit (en waarom je dat zou willen doen) Veel apps vragen om toestemming tot je locatie voor allerlei extra handige functies. Maar wist je dat je ook kan aangeven dat alleen je een geschatte en globale locatie kunt delen? Het is echt niet altijd nodig om je exacte locatie te delen. Voor veel apps kun je dit zelfs uitschakelen.

Geschikte toestellen voor ‘Beperk exacte locatie’

Voor de nieuwe functie heb je oorspronkelijk iOS 26.3 nodig, maar in Nederland is minimaal iOS 26.5 vereist. Bovendien werkt het alleen bij toestellen met Apple’s eigen C1- en C1X-modem. Dat zijn deze modellen:

Het is de verwachting dat alle komende iPhones en iPads een C1X-modem (of een nieuwere variant daarvan) krijgen.