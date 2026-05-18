‘Genmoji worden slimmer en persoonlijker in iOS 27’ – zo werkt het

Apple werkt mogelijk aan een nieuwe functie voor Genmoji in iOS 27 waarbij je meer relevante suggesties krijgt aan de hand van je schatgesprekken en foto's.
Met Genmoji introduceerde Apple in iOS 18 de mogelijkheid om zelf emoji te genereren met behulp van Apple Intelligence. Volgens Mark Gurman werkt Apple in iOS 27 aan een slimmere versie van die functie, waarbij persoonlijke context een grotere rol speelt. Dit kan je verwachten van de nieuwe functie.

‘Genmoji worden beter in iOS 27’

Mark Gurman meldt in zijn meest recente nieuwsbrief dat Apple werkt aan een nieuwe Genmoji-functie voor iOS 27. Hij schrijft dat je straks emoji kunt genereren op basis van je fotobibliotheek én recente gesprekken. De functie speelt daarbij in op onderwerpen waar je recent digitaal over hebt gesproken.

Met Genmoji kan je via een korte tekstbeschrijving nieuwe emoji genereren. In iOS 18.2 kwam dit voor het eerst beschikbaar op je iPhone en in iOS 26 breidde Apple de functie verder uit met het mixen van bestaande emoji. Waar je nu nog zelf een beschrijving moet invoeren, kan iOS 27 straks automatisch suggesties doen op basis van wat je op je iPhone getypt hebt.

Dankzij Apple Intelligence hebben emoji iets unieks gekregen: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

Deze functie krijgt de naam Suggested Genmoji en deze maakt het mogelijk om aan de hand van je persoonlijke context emoji te maken. Daardoor sluiten de gegenereerde emoji beter aan op je gesprekken en persoonlijke situatie. Denk daarbij aan een Genmoji van jezelf met een zonnebril op als je tegen je vrienden gezegd hebt dat je in het zonnetje op het terras zit.

Deze functie is volgens Gurman optioneel en is daarmee ook uit te schakelen. Daarnaast verwerkt je iPhone alle persoonlijke gegevens lokaal en verstuurt dus niks naar de Apple-servers.

Wanneer komen de nieuwe Genmoji?

Apple maakt met Suggested Genmoji Apple Intelligence steeds persoonlijker en proactiever. Deze functie gaat vermoedelijk deel uitmaken van iOS 27, de grote iPhone-update die Apple in juni presenteert tijdens WWDC 2026. Tijdens de keynote op 8 juni 2026 horen we waarschijnlijk meer over deze nieuwe functie, samen met andere vernieuwingen in iOS 27. Wij hebben onze 10 verwachtingen voor WWDC 2026 op een rijtje gezet.

Apple Intelligence en AI van Apple

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.

