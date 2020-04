De Dichtbij-functie van Apple Kaarten is in verband met het coronavirus aangepast. Apple Kaarten toont daarom nu meteen relevante locaties in de buurt.

Met de Dichtbij-functie van Apple Kaarten kun je sinds een paar jaar belangrijke locaties in de buurt opzoeken. Denk aan restaurants, tankstations, winkelcentra en soortgelijke categorieën. Nu bepaalde winkels vanwege het coronavirus gesloten zijn, heeft Apple maatregelen genomen om de functie relevanter te maken. Hierdoor zie je bijvoorbeeld meteen de apotheken in de buurt.



Apple Kaarten toont relevantie locaties voor corona

Je vindt de functie zodra je in Apple Kaarten op de iPhone of iPad op de zoekfunctie tikt. Onder je recente zoekactie vond je daar altijd al nuttige locaties, ingedeeld in categorieën. Maar in plaats van voorrang te geven aan restaurants, bars en andere veelgebruikte locaties, staan nu plekken bovenaan die in deze tijden van corona van belang zijn. In Nederland zie je onder andere de categorieën Levensmiddelen, Eten bezorgdiensten, Apotheken, Ziekenhuizen en Spoedhulp bovenaan.

Zodra je op zo’n categorie tikt, zie je direct specifieke locatiesuggesties binnen dat type locaties. Apple wil hiermee gebruikers direct helpen als ze op zoek zijn naar relevante locaties in de buurt. Toch schiet het ook op wat punten tekort. Zo zijn openingstijden van winkels die nu tijdelijk gesloten zijn vaak niet aangepast. Alleen bij Apple’s eigen winkels is correct aangegeven dat ze gesloten zijn. Op de Apple Watch krijgen de nieuwe belangrijke categorieën geen voorrang.

Nog steeds niet in België

Overigens werkt de Dichtbij-functie nog steeds niet overal. Alleen in een select groepje landen is dit beschikbaar, waaronder dus Nederland. In België is de functie na al die jaren nog steeds niet beschikbaar en het is onduidelijk of dit er wel spoedig aan komt. Apple heeft de functie al een paar jaar niet meer breder uitgerold. Mogelijk komt er verandering in als Europa later dit jaar de nieuwe Apple Kaarten krijgt.