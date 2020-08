Apple zou interesse hebben om TikTok over te nemen. Er is de laatste dagen veel te doen om de populaire chatapp, omdat president Trump de app in de ban doet vanwege de connecties met China.

Update 17:00 uur: Apple heeft tegenover Bloomberg ontkend dat er interesse zou zijn in een overname.

*APPLE SAYS NO DISCUSSIONS TO BUY TIKTOK, NOT INTERESTED IN DEAL $AAPL via @markgurman https://t.co/qIxyAckaXX — Gillian Tan (@GillianTan) August 4, 2020

TikTok, oorspronkelijk bekend als Musical.ly, is in handen van een Chinees moederbedrijf. President Trump is bang dat de Chinese eigenaar er vandoor gaat met gebruiksgegevens van onder andere Amerikaanse gebruikers. Trump stemt in met een overname van de Amerikaanse tak van TikTok. De sociale media-app ligt daarom in het vizier van Microsoft voor een overname in de VS, maar ook Apple zou interesse hebben.



‘Apple wil TikTok overnemen’

De nieuwe informatie is afkomstig van Axios. De website zegt van meerdere bronnen vernomen te hebben dat Apple interesse heeft in de populaire video-app. Het is niet helemaal duidelijk of Apple nog steeds interesse heeft of inmiddels afziet van een eventuele overname. Het gaat helaas niet om bronnen binnen Apple zelf, maar wat voor bronnen het wel zijn is niet duidelijk. Naast Apple en Microsoft zou er nog een gegadigde zijn om de video-app over te nemen.

Een dergelijke overname is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Apple heeft nog niet eerder zo’n populair sociaal netwerk overgenomen. Andere noemenswaardige overnames van Apple zijn onder het Beats-audiomerk en enkele apps zoals Workflow en onlangs de weer-app Dark Sky. Bovendien is er veel te doen rondom de privacy van de app en is deze op meerdere platformen beschikbaar. Als Apple er inderdaad met TikTok vandoor gaat, betekent dit waarschijnlijk dat er qua privacy heel wat bij de app gaat veranderen.

President Trump wil dat er voor 15 september een beslissing genomen wordt over de Amerikaanse tak van TikTok. Als er voor die tijd niets rond is, wordt de app alsnog in de VS verbannen. In Europa zou de nog gewoon in Chinese handen blijven.