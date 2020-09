Apple zou zich al voorbereiden op verschuivingen aan de top van het bedrijf. Er is zelfs al een beoogde opvolger, als Tim Cook per direct zijn taken neer zou leggen.

Tijdens de presentaties van Apple, zie je vaak dezelfde gezichten voorbij komen. Tim Cook is in zijn rol als CEO altijd degene die als eerste het podium bestijgt, maar ook Craig Federighi en Phil Schiller zijn bekende namen die tijdens de presentaties voorbij komen. Het zijn dus vooral de bazen van Apple die nieuwe producten, software-updates en meer aankondigen. Volgens Bloomberg is Jeff Williams de opvolger van Tim Cook als hij vandaag zou opstappen als baas van Apple. Ondertussen bereidt Apple diverse nieuwelingen voor om de rollen van de huidige Apple-bazen over te nemen.



‘Jeff Williams mogelijke opvolger Tim Cook’

Mark Gurman van Bloomberg heeft doorgaans erg goede bronnen en weet vaak correcte informatie naar buiten te brengen als het gaat om Apple’s plannen. In zijn nieuwste verslag kijkt hij hoe het tijdperk na Tim Cook eruit gaat zien. Tim Cook trad in 2011 aan, waardoor hij nu zijn tiende jaar in gaat. Hoewel hij nog helemaal geen plannen heeft om daadwerkelijk bij Apple te vertrekken, zou Apple COO (Chef Operating Officer) Jeff Williams zijn rol overnemen. Williams is twee jaar jonger dan Tim Cook en hebben we ook al vaak op het podium gezien bij presentaties van de nieuwe Apple Watch en gezondheidsfuncties.

Bronnen stellen dat Williams omschreven wordt als net zo pragmatisch als Tim Cook. Net als de huidige Apple-baas is Williams niet iemand die zich bezighoudt met het maken en ontwerpen van producten. Hoewel Tim Cook dus nog geen signaal gegeven heeft dat hij zou vertrekken of een stap terug wil zetten, kan Williams zijn rol overnemen.

Ook op andere gebieden blikt Bloomberg vooruit op de mogelijke namen van de toekomst. In het uitgebreide artikel van Bloomberg kijken ze vooruit bij de afdelingen van marketing, software engineering, diensten, hardware engineering en nog veel meer. Bij marketing is onlangs Greg Joswiak aangetreden. Hij verving Phil Schiller, die tegenwoordig bekend staat als Apple Fellow. Volgens bronnen zou Kaiann Drance (42) klaargestoomd worden om op termijn Joswiak op te volgen. Drance is tegenwoordig vice president van de iPhone-marketing.

Craig Federighi is al jarenlang werkzaam bij Apple en staat aan het hoofd van de softwareafdeling. Hij is met zijn 51 jaar momenteel de jongste. Hij blijft zijn rol waarschijnlijk nog wel een tijdje aanhouden, maar de namen van Sebastien Marineau-Mes en Jon Andrews worden al genoemd om op termijn zijn werkzaamheden over te nemen. De twee zijn nu verantwoordelijk voor respectievelijk vice president Intelligent Systems Experience en vice president CoreOS.

Het uitgebreide artikel van Bloomberg is zonder twijfel de moeite waard om te lezen. Het geeft een interessant kijkje achter de schermen bij Apple’s voorbereiden op het tijdperk ná Tim Cook.