Weekend-kijktips: Palmer, Braven, The Outpost en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: Palmer

Palmer is een nieuwe film met Justin Timberlake, die nu te bekijken is op Apple TV+. Het volgt het leven van de college football-ster Eddie Palmer, die na een misstap terugkeert van een verblijf in de gevangenis. Deze film, geschreven door Cheryl Guerriero, gaat over acceptatie en liefde. Palmer probeert zijn leven weer op de rails te krijgen, maar loopt tegen conflicten met zijn verleden aan. Ook zit hij opeens opgescheept met een in de steek gelaten jongen, die is verlaten door zijn moeder. In Palmer zie je ook Juno Temple, Alisha Wainwright, June Squibb en Ryder Allen.

Bekijken: Palmer

WandaVision (Ep. 4)

Te zien op: Disney+

Was je afgehaakt omdat WandaVision té bizar was? Dan moet je zeker de vierde episode gaan kijken, want daarin worden veel raadsels opgelost. Na drie afleveringen komt er eindelijk wat duidelijkheid. Een aanrader om meteen te kijken. Deze keer weinig sitcom-gebeurtenissen, maar des te meer scenes waarin Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany) helemaal niet voorkomen. Zij leiden ondertussen een burgerlijk leventje, ook al krijgen ze langzamerhand het vermoeden dat er iets niet helemaal in de haak is.

Ramona and Beezus

Te zien bij: Disney+

Voor de kids: een nostalgische komedie voor het hele gezin. Het meisje Ramona heeft veel fantasie en haalt graag kattenkwaad uit. Haar oudere zus Beezus is daar niet zo van gecharmeerd: zij maakt liever haar school af. Het verhaal maakt duidelijk dat alles mogelijk is, als je op elkaar vertrouwt. Aaaah, wat lief! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=hOwIQNA9A8I

Om te kunnen kijken moet je abonnee worden van Disney+ Dat kan nog net voordat de prijsverhoging in gaat.

Braven

Te zien bij: Amazon Prime Video

In deze film uit 2018 zien we Jason Momoa in actie. De populaire Hawaiiaanse acteur uit de Apple TV+ serie ‘See’ was eerder ook te zien in Aquaman, Justice League, Conan the Barbarian en The Bad Batch. Braven is een wat kortere film over Joe Braven (Jason Momoa) die een keihard, maar simpel en eerlijk bestaan leidt als houthakker. Dat verandert op slag wanneer hij ontdekt dat een drugsbende zijn afgelegen berghut als opslagplaats gebruikt.

The Outpost

Te zien bij: Netflix

In 2009 zijn 53 Amerikaanse soldaten in Afghanistan gestationeerd om de afgelegen buitenpost Keating te verdedigen. Als het leger besluit om Keating te sluiten, worden de soldaten overmand door een onverwachte aanval op de post.

50M2 (S01)

Te zien bij: Netflix

Een crimineel die de waarheid over zijn verleden wil weten, verraadt iemand uit zijn omgeving en neemt een nieuwe identiteit aan in een wijk in Istanbul.

Bajocero

Te zien bij: Netflix

Een gevangenentransport wordt overvallen. De politieman die de leiding heeft, moet vechten tegen iedereen in en om het voertuig en tegen een stille vijand: de ijzige kou.

Sjakie en de Chocoladefabriek

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze film met Johnny Depp, Freddie Highmore en David Kelly dateert uit 2005. Het klassieke verhaal over Willy Wonka is compleet vernieuwd en was een waar kijkcijferkanon. Vijf kinderen mogen rondkijken in de chocoladefabriek van Wonka, waar vijf gouden kaartjes in vijf chocoladerepen zijn verstopt. Dit mondt uit in een chaos. Het vijfde kaartje komt terecht bij Charlie Bucket, die met zijn opa op bezoek gaat in de fabriek. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan.

The Great Escapists (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Twee mannen, na een schipbreuk, op een onbewoond eiland, dat is The Great Escapists. Het verhaal van Richard Hammond (The Grand Tour) en Tory Belleci (Mythbusters). Deze mannen, grote inspiratiebronnen van de televisie, moeten met niets anders dan hun intelligentie de schipbreuk overleven. Kunnen ze zichzelf redden op een onbewoond eiland? Of zijn ze voor altijd verbannen? THE GREAT ESCAPISTS wordt dé uitdaging van hun leven.

Mocro Maffia (S03)

Te zien bij: Videoland

Mocro Maffia is een fictieve misdaadserie over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen no time hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

The Whistlers

Te zien bij: Film1

De Roemeense politieagent Cristi is in Boekarest informant voor de lokale maffia. Er wordt een complot gesmeed om de corrupte zakenman Zsolt uit de gevangenis te bevrijden.