Apple gaat in het vierde kwartaal van 2020 beginnen met de massaproductie van de A14X-chip, bedoeld voor de allereerste Macs met Apple Silicon . Deze zal ook worden gebruikt in de nieuwe iPad Pro, aldus DigiTimes

‘A14X-chip in Q4 2020’

Apple zou bij toeleverancier TSMC willen beginnen met de productie van 5nm chips, schrijft het Aziatische medium. Maandelijks zouden naar schatting zo’n 5.000 tot 6.000 wafers geproduceerd kunnen worden, volgens bronnen uit de bedrijfstak. TSMC kondigde vorig jaar aan dat ze $25 miljard hadden geïnvesteerd in nieuwe 5nm-technologie om als enige Apple-processoren te mogen produceren. Die investering is de moeite geweest, want TSMC lijkt de uitverkoren fabrikant voor Apple Silicon te worden.



Eerst in 12-inch MacBook

Apple zal in de iPhone 12 de 5-nanometer A14-chip gebruiken. Een aangepaste versie daarvan krijgt de naam A14X en heeft intern de codenaam ‘Tonga’. Deze zal worden gebruikt in de eerste MacBooks en in de volgende iPad Pro, die in de eerste helft van 2021 wordt verwacht en waarschijnlijk voorzien is van mini-LED scherm.

Volgens The China Times zal Apple eind 2020 beginnen met de 12-inch MacBook voor de eerste Apple Silicon-processoren. Deze lichtgewicht laptop kan dan een batterijduur tussen de 15 en 20 uur krijgen, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om er eentje te kopen. Twee jaar geleden stopte Apple met de verkoop van de 12-inch MacBook, omdat het model niet meer bij de tijd was. Voor hetzelfde geld kon je een krachtiger 13-MacBook Air met nieuwere techniek aanschaffen.

Volgens Bloomberg heeft Apple momenteel minstens drie Mac-processoren in ontwikkeling, gebaseerd op de A14-chip. Ze hebben 12-cores, waaronder 8 high-performance cores en 4 energiezuinige cores. In de toekomst zijn processoren met meer dan 12 cores gepland. Er zou al een ontwerp liggen voor de tweede generatie Apple Silicon, gebaseerd op de A15-chip. In twee jaar tijd is Apple van plan om de overstap van Intel naar Apple Silicon volledig af te ronden. Alle Macs die dan in het assortiment zitten moeten zijn aangepast.