iCulture Vandaag: dit was woensdag 8 april 2020

Vandaag duiken we in de aankondiging van de Nederlandse overheid voor twee nieuwe coronavirusapps. Hoe zit het met de privacy en hoe gaat dit werken? Hoewel niet nog niet alles bekend is, hebben we wel al een algemeen beeld over de werking. En omdat we allemaal voorlopig nog zoveel mogelijk thuis moeten werken, vind je in ons overzicht praktische muizen voor de Mac om het thuiswerken zo prettig mogelijk te maken. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Twitter (gratis, macOS, 10.15+) - Ondersteuning voor de Foto’s-app bij het opstellen van een tweet via de Mac.

TuneIn Radio (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.3+) - Geschikt voor Sign In with Apple, Siri Shortcuts en meer.