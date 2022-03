iCulture Vandaag: dit was woensdag 30 maart 2022

Hoe bevalt de HomePod mini na 1,5 jaar gebruik nu de interface opeens Nederlands is geworden? Dat bespreken we in onze vernieuwde HomePod mini-review. Ook kijken we weer naar een paar leuke tips én vertellen we je waarom automatisch updaten langer duurt. Soms wel een week of vier! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag.



​ Lees onze vernieuwde HomePod mini review in 2022, nu Nederlandstalig én in Nederland te koop. Maar verandert dat wat voor jou?

Moment heeft nieuwe MagSafe-accessoires voor filmmakers en sporters.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Google Chrome (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Een nieuw logo voor versie 100 van Google Chrome.

​ CARROT Weather: Alerts & Radar (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - De vrolijke weer-app CARROT Weather heeft weer iets voor ons in petto. Zo zijn er nu vooruitzichten voor vijf van je favoriete locaties. Ook zijn er nieuwe layout-secties voor zon, maan, luchtkwaliteit, pollen en getijden. Maar dat is nog niet alles.

+ , iOS 13.0+) - De vrolijke weer-app CARROT Weather heeft weer iets voor ons in petto. Zo zijn er nu vooruitzichten voor vijf van je favoriete locaties. Ook zijn er nieuwe layout-secties voor zon, maan, luchtkwaliteit, pollen en getijden. Maar dat is nog niet alles. Klant-e-mail - Boomerang mail (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Boomerang mail laat je nu afspraken plannen met 2 tikken dankzij de nieuwe functie Bookable Schedule. Dit scheelt je 2 uur werk per week, beweren de ontwikkelaars.