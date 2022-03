Snelladen watchOS 8.5 werkt niet meer

Gebruikers melden dat het opladen veel trager gaat nadat ze vorige week de update geïnstalleerd hebben. De Apple Watch Series 7 is het eerste en tot nu toe enige model dat snelladen ondersteunt. Dit gaat 33 procent sneller dan normaal. In 45 minuten kun je je horloge opladen van 0 naar 80 procent en weer snel doorgaan met sporten, slapen, of waar je ook maar mee bezig was. Sinds watchOS 8.5 is er echter iets mis: gebruikers op diverse fora melden dat het opladen veel langzamer gaat. Eén persoon zag in een uur tijd dat de batterij maar 5% werd opgeladen. Dat is veel langzamer dan gebruikelijk.



Treft ook Apple’s eigen lader

Aanvankelijk leek het probleem vooral voor te komen bij mensen die de Belkin 3-in-1 BoostCharge Pro gebruiken, maar nu zou Apple’s eigen oplader ook het probleem vertonen. Niet iedereen heeft er last van; het gaat om een bepaalde groep mensen die erover klaagt op het MacRumors- en Apple-forum en op Reddit . Er waren al eerder problemen met snelladen in watchOS 8.3. Die werden in watchOS 8.4 opgelost . Door een probleem in de software bleken sommige Apple Watch -laders niet goed te werken, met name opladers van derden zoals Amazon en Belkin. Er leek een verband te zijn met het vernieuwde oplaadsysteem voor snelladen.



De Apple Watch snellader van Belkin, één van de weinige opties die je hebt.

Snelladen van de Apple Watch Series 7 werkt overigens niet zomaar. Je moet hiervoor de meegeleverde oplaadpuck gebruiken in combinatie met een USB-C-lader van minimaal 18 Watt, die je zelf moet aanschaffen. Ook kun je een USB-C-lader van een ander merk kopen, zolang het maar USB Power Delivery (USB-PD) van 5 Watt of meer ondersteunt.

Rekening houden met langere laadtijd

Uiteraard kun je de Series 7 ook nog steeds met een willekeurige oplader of een dock van derden opladen, maar dan heb je de normale oplaadsnelheid, die voor veel mensen snel genoeg is. Draag je je Apple Watch in bed en wil je ‘s ochtends tijdens het douchen even snel bijladen voor de rest van de dag, dan is snelladen wel een uitkomst.

Snelladen met laders van derden kan bijna niet. Er zijn slechts twee opladers van Belkin die het ondersteunen, naast Apple’s eigen oplaadpuck. Apple gaat het euvel in een volgende watchOS-update hopelijk oplossen. Tot die tijd moet je rekening houden met een wat langere laadtijd. Extreme gevallen waarbij mensen helemaal niet meer kunnen opladen komen maar zelden voor, zo blijkt uit de klachten van gebruikers.