Terwijl veel accessoires zich beperken tot de bekende accessoires (hoesjes, docks en kabels) weet Moment altijd wel een bijzondere insteek te vinden. Deze aluminium Filmmaker Cage is bedoeld om professioneel te filmen met je iPhone. En de Strap Anywhere Mount lijkt in eerste instantie op een polsbandje voor je iPhone, maar is bedoeld om vast te maken aan een fitnessapparaat. Daarnaast zijn er ook wat meer gangbare accessoires, zoals een MagSafe-autohouder. In totaal zijn er drie nieuwe producten en twee vernieuwde.



Mobile Filmmaker Cage for MagSafe

Het meest bijzondere accessoires is de Filmmaker Cage. Je ziet op professionele filmsets wel eens cameramensen rondlopen met een soort frame met handgrepen, waarin de camera is gemonteerd. Zo’n frame geeft meer grip en is op allerlei manieren vast te pakken. Met de Filmmaker Cage krijg je een beetje hetzelfde effect. Pluspunt is dat je er ook nog allerlei accessoires zoals lampen, microfoons en handgrepen aan kunt vastmaken. Het frame is gemaakt van aluminium en heeft twee cold shoe mounts, meerdere bevestigingspunten (10 boven/onder, 4 aan de zijkant) en de mogelijkheid om kabels weg te werken. Het werkt met de iPhone 12- en iPhone 13-modellen met MagSafe, ook als je een hoesje gebruikt.

Moment heeft een eigen magneetsysteem ontwikkeld om te zorgen dat de verbinding extra stevig is. Het frame is makkelijk vast te houden en biedt extra grip, waarbij je aan de bovenkant en zijkanten nog extra handgrepen kunt vastmaken. De twee cold shoe mounts zijn bedoeld om lampen en microfoons vast te maken. Alle knoppen van de iPhone zijn nog gewoon bereikbaar en je kunt ‘m ook rechtop zetten op een platte ondergrond. Hij kost $100, maar wie dure verzend- en invoerkosten wil vermijden kan beter even wachten tot ‘ie in Nederland en België wordt verkocht.

Moment Strap Anywhere Mount for MagSafe

Het andere accessoire waar ons oog op viel is de Strap Anywhere Mount for MagSafe. Dit deed ons denken aan een polsband voor de iPhone, voor bijvoorbeeld fietskoeriers. Maar daar is het niet voor bedoeld: je kunt de band om een fitnesstoestel binden, bijvoorbeeld een indoor fiets. Tijdens het koken maak je de band vast aan een handgreep van een kastdeurtje. Buitenshuis gebruiken om mee te fietsen wordt niet aanbevolen.

Is de 175 mm band te kort, dan kun je ook een langere kopen. Ook dit accessoire werkt met MagSafe en is dus alleen geschikt voor de iPhone 12- en iPhone 13-serie. De rubberen band is gemaakt van stroef siliconenrubber, dat veel grip heeft. Alles is makkelijk schoon te maken dankzij de zweetbestendige behuizing. Je koopt deze Strap Anywhere Mount for MagSafe voor $40 bij de fabrikant en binnenkort bij accessoirewinkels, ook in Nederland.

Moment heeft nog meer MagSafe-accessoires aangekondigd, waaronder de Stick-on Adapter for MagSafe (om je oudere iPhone magnetisch te maken), de Adjustable Wall Mount (een muurhouder van $50) en de Adjustable Car Vent Mount (een autohouder van $50). De twee laatstgenoemde hebben nu een kogelgewricht zodat je je iPhone-scherm onder de juiste hoek kunt bekijken.