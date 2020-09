Apple Watch Series 6 release niet in september

Meestal kondigt Apple een nieuwe Apple Watch aan tijdens een evenement in september, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Het is onzeker of er überhaupt een (digitaal) event komt en door de coronacrisis kan alles opschuiven naar een latere datum. Dat geldt niet alleen voor de iPhone, maar ook voor andere producten. Volgens L0vetodream hoeven we deze week nog geen Apple Watch Series 6 te verwachten. Vorige maand beweerde collega-geruchtenlekker Jon Prosser nog dat de nieuwe Apple Watch via een persbericht in de tweede week van september zal worden aangekondige. Een virtueel iPhone-event zou dan later volgen, in oktober. Maar als het aan L0vetodream ligt komt de Apple Watch nog niet deze maand.



Het sluit aan bij beweringen van de Japanse site Mac Otakara dat Apple de iPhone 12 en de Apple Watch Series 6 gelijktijdig gaat aankondigen tijdens een venement in de tweede helft van oktober. Prosser verwacht ook een iPhone-event in oktober, maar zou wat de Apple Watch betreft een fout kunnen hebben gemaakt. Het zou voor het eerst zijn als Apple in september geen nieuwe producten aankondigt. De afgelopen jaren zijn de iPhone en de Apple Watch altijd in september onthuld en lagen ze nog dezelfde maand of een paar weken later in de winkel.



Zou de 4G-versie dit jaar naar Nederland en België komen?

Er wordt gesproken over twee nieuwe modellen van de Apple Watch, waaronder een opvolger van de Series 3. Daarnaast zou Apple van plan zijn om een vernieuwde iPad Air met bijna randloos scherm aan te kondigen, een kleinere HomePod, AirTags en de AirPods Studio, een eigen hoofdtelefoon als tegenhanger van de Beats.

Bekijk onze vooruitblik over de Apple Watch in 2020 om te weten wat we zoal kunnen verwachten.