Bose bracht een jaar geleden de AirPlay 2-update uit voor de reeks slimme speakers. Heb je een SoundTouch-speaker in huis staan, dan moest je nog iets langer geduld hebben. Bose beloofde de update eerder voor eind vorig jaar, maar wist die deadline helaas niet te halen. Tijdens de CES liet het bedrijf weten de update voor eind februari uit te rollen en die streefdatum is nu dus wel gehaald.



Bose met AirPlay 2-update voor SoundTouch en Lifestyle-spakers

Om de update te kunnen downloaden heb je de SoundTouch-app nodig. Via de instellingen in de app download je de nieuwst software-update voor je geschikte speaker. Zie je de update nog niet? Versie 24.0.7 wordt in fases uitgerold en het kan tot 25 februari duren totdat de update voor jou beschikbaar is. Daarna kun je op de speaker AirPlay 2 activeren. Dit zijn de speakers die de update gekregen hebben:

SoundTouch 10

SoundTouch 20 Series II

SoundTouch 30 Series III

SoundTouch SA-5 amplifier

Wave SoundTouch music system IV

SoundTouch 300 Wireless Sound Bar System

Lifestyle 550

Lifestyle 600

Lifestyle 650

De SoundTouch-speakers kun je met het internet verbinden en direct koppelen aan bijvoorbeeld Spotify en Deezer. De Lifestyle serie bestaat uit een reeks speakers voor je home entertainment. De Lifestyle serie is een stuk duurder, want het totaalplaatje loopt op tot duizenden euro’s. Het is in ieder geval goed nieuws dat deze speakers nu dus ook via AirPlay 2 te bedienen zijn.

Met AirPlay 2 zet je de speakers in de Woning-app. Vervolgens kun je met Siri de speaker bedienen. Zeg bijvoorbeeld “Speel muziek in de woonkamer” en de muziek wordt afgespeeld op geschikte AirPlay 2-speakers in de woonkamer. Ook kun je vanaf je iPhone of iPad de muziek naar meerdere speakers tegelijk bedienen. Voordat je dit allemaal kunt doen, moet je wel eerst een speaker toevoegen aan de Woning-app.