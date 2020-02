Flitsmeister voor iOS werkt nu samen met slimme verkeerslichten. Je ziet dan in de app of het stoplicht op rood, oranje of groen staat. Dit komt van pas als het zicht op het verkeerslicht geblokkeerd wordt. Ook is de navigatie op een aantal vlakken verbeterd.

Als autorijder herken je misschien wel dat je niet altijd goed zicht hebt op het stoplicht. Dat kan door het weer komen, omdat je simpelweg te dicht bij het verkeerslicht staat of als je zicht geblokkeerd wordt door een hoge vrachtwagen. In die gevallen komt de samenwerking tussen slimme verkeerslichten en Flitsmeister goed van pas, dat nu als beta beschikbaar is. In de app zie je dan namelijk waar het stoplicht op staat. Op een later moment worden er nog meer functies toegevoegd.



Flitsmeister en slimme verkeerslichten: zien of het groen is

In Nederland worden er steeds meer stoplichten slim gemaakt. Hierdoor zijn allerlei toepassingen mogelijk en Flitsmeister maakt daar nu gebruik van. De verkeersapp werkt hiervoor samen met Be-Mobile en is onderdeel van het Talking Traffic-programma. Sinds vandaag is de functie beschikbaar op de iPhone als beta beschikbaar.

Zowel bovenin het Voor jou-scherm als op de kaart zie je welk stoplicht op het naderende kruispunt welke kleur heeft. Flitsmeister laat weten dat dit nog maar het begin is, want op een later moment kun je ook zien wannéér het stoplicht op groen springt. Je kent dit misschien wel van de fiets- en voetgangersstoplichten, die aftellen tot het moment dat het groen is. Ook gaat Flitsmeister adviezen geven voor je snelheid, zodat je alle groene stoplichten (groene golf) meepakt en door kunt rijden.

Nederland telt nu tientallen kruispunten met slimme stoplichten, waaronder rond Hoofddorp, Breda, Nijmegen en Deventer. Op de Flitsmeister website vind je een overzicht van alle slimme verkeerslichten.

Meer verbeteringen in navigatie

De nieuwste versie van de Flitsmeister-app heeft ook verbeteringen voor de navigatie. Allereerst gebruikt de app nu de nachtmodus kleuren van Apple Maps op de kaart. Dit was een veelgevraagde functie en is nu dus beschikbaar. Ook zijn de navigatie-instructies verder verbeterd. De instructies staan nu in een zwart kader, waardoor ze beter leesbaar zijn. Voorheen stonden de instructies in een blauw kader, maar dat is in combinatie met het blauw van Flitsmeister zelf minder makkelijk te herkennen.



Opmerking over hoge snelheid: beelden aangeleverd door Flitsmeister. Deze zijn gemaakt in een simulator en niet in het daadwerkelijke verkeer.

Een ander voorbeeld van de verbinding tussen de infrastructuur en de app is de ondersteuning van matrixborden in Flitsmeister. Dit werd een jaar geleden geïntroduceerd en toont niet alleen spitsstroken, maar ook wisselende snelheden. Vanaf nu zijn de matrixborden ook zichtbaar op het Kaart-tabblad.

