Apple in China: grote impact door coronavirus

Apple heeft in China te maken met behoorlijke tegenslagen door het coronavirus. Winkels zijn gesloten en fabrieken draaien op halve kracht. Apple is sterk afhankelijk van Chinese fabrieken om iPhones, Macs en andere producten te maken. Veel medewerkers blijven thuis om niet besmet te worden. Samsung lijkt er geen enkele last van te hebben. Dat heeft een reden: de helft van Samsung’s smartphones worden geproduceerd in Vietnam, ver van de virusuitbraak. Daardoor zal de productie van de net aangekondigde Galaxy S20 niet in gevaar komen. Maar er speelt nog iets anders mee: Samsung wordt in China nauwelijks verkocht.



Huawei: nog slechter af

Wereldwijd zijn Samsung, Apple en Huawei de grootste telefoonfabrikanten (in die volgorde). Huawei is waarschijnlijk nog slechter af dan Apple, omdat zij nog sterker afhankelijk zijn van China. Huawei domineert de Chinese smartphonemarkt met een marktaandeel van 40 procent in het vierde kwartaal van 2019. Een terugval in verkopen komt dan veel harder aan. Bovendien wordt meer dan de helft van de toestellen van Huawei in China verkocht: het bedrijf haalt 60 procent van de omzet uit China.

Bij Apple ziet het er iets rooskleuriger uit. Weliswaar ligt de verkoop in China wat meer stil door het sluiten van winkels, maar de vraag naar smartphones blijft in andere regio’s gewoon doorlopen. Apple is wereldwijd een gewild merk, terwijl Huawei veel meer op China gefocust is, zowel voor verkoop als voor productie. Apple kan de productie nog naar andere landen verplaatsen, Huawei niet. Volgens Reuters zal het bedrijf behoorlijk hard worden getroffen.

Samsung: lachende derde

De verkoop van Samsung-toestellen in China ligt zo laag, dat de problemen in China nauwelijks impact zullen hebben. Samsung staat niet eens in de top 6 van populairste telefoonfabrikanten. Volgens insiders is Samsung opgelucht en zal het uiteindelijk het meest profiteren van de situatie. Mocht het virus nog lang gaan duren, dan kan Samsung wel enige tegenslag ondervinden omdat bepaalde onderdelen moeilijker leverbaar zijn. Overigens laat Samsung bepaalde budgetmodellen wel in China maken, maar de flagship-modellen komen niet in gevaar.

Apple is met 6% ook niet bepaald marktleider in China, maar vanwege de gigantische bevolking gaat het toch nog om behoorlijke aantallen.

De hierboven genoemde ontwikkelingen zijn ook terug te zien in de voorspellingen van TrendForce. Zij denken dat de productie bij Huawei dit kwartaal 15% lager ligt en bij Apple 10%. Voor Samsung voorspellen ze een reductie van slechts 3%. Samsung produceert al sinds 2009 in Vietnam en doet dat met succes. Arbeid is er goedkoop en er zijn veel overheidssubsidies te halen. Andere Zuid-Koreaanse fabrikanten volgden het voorbeeld van Samsung.

Overigens ontspringt Samsung de dans niet helemaal. “Het virus is positief voor Samsungs mobiele divisie, maar negatief voor Samsung’s chip- en scherm-business”, aldus een analist. Het bedrijf maakt ook geheugenchips en schermpanelen voor andere fabrikanten, zoals Apple en Huawei en juist daar zal wel impact te merken zijn.