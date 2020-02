Google heeft Gmail uitgebreid met ondersteuning voor Siri Shortcuts. De functie werd eerder al beloofd, maar is nu pas beschikbaar in de app. Met de opdracht maak je snel een nieuwe e-mail aan.

Als je graag Siri gebruikt voor het opstellen van e-mails, kun je daar bijvoorbeeld de standaard Mail-app voor gebruiken. Maar als je liever diensten van Google en dus ook Gmail gebruikt, was dat tot voor kort niet mogelijk. Google beloofde eerder al de uitrol van Siri-ondersteuning in Gmail en nu is dit eindelijk voor iedereen beschikbaar. Met de Siri Shortcut in Gmail stel je snel een e-mail op.



Gmail met Siri Shortcuts

Hoewel de mogelijkheden met Siri Shortcuts erg uitgebreid zijn, gaat dat in het geval van Gmail niet helemaal op. Met de opdracht kun je alleen snel een nieuwe e-mail opstellen. Je zegt tegen Siri bijvoorbeeld “E-mail verzenden”, waarna automatisch de Gmail-app geopend wordt en het scherm voor het schrijven van een nieuwe e-mail verschijnt. Je stelt dit als volgt in:

Open de Gmail-app en tik op het menu linksboven. Kies onderaan voor Instellingen. Tik op je accountnaam, gevolgd door Siri-snelkoppelingen. Selecteer het plusje achter de opdracht E-mail verzenden. Je kan eventueel zelf een zin invoeren die de opdracht activeert.

Na het instellen vind je de opdracht ook in de Siri Shortcuts-app. Daar kan je de opdracht eventueel nog koppelen aan andere taken. Met de standaard Mail-app vraagt Siri naar wie je de mail wil versturen, maar dat doet Gmail helaas niet. De ontvanger en de tekst moet je allemaal zelf handmatig invullen. Het is daarom vooral een handige snelkoppeling om snel een nieuwe e-mail op te stellen en niet zozeer om een complete handeling te automatiseren of met spraak uit te voeren.

Voor nog meer handige Siri Shortcuts in Google-apps, check je onze tip.