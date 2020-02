De Mac is een populaire game rijker. Vanaf nu is Alto's Odyssey ook beschikbaar op de Mac. In het spel race je door de woestijn voor de beste punten en ontrafel je de geheimen van de omgeving.

Alto’s Odyssey op de Mac

Twee jaar geleden brachten de makers van Alto’s Adventure het vervolg uit. Alto’s Odyssey verscheen in februari 2018 voor iPhone, iPad en Apple TV. Maar als je liever een spelletje speelt op je Mac, kan dat nu ook Alto’s Odyssey is nu ook apart te downloaden voor de Mac.



In de Alto’s-serie race je in een 2D-setting langs prachtige gebieden. De game heeft een hele simpele besturing, maar kan bij latere levels pittig zijn om te besturen. Je springt over schansen, obstakels en enorme diepe dalen om een zo hoog mogelijke score te behalen. De Alto’s-games zien er niet alleen prachtig uit, maar hebben ook een mooie soundtrack. Waar Alto’s Adventure zich voornamelijk in de sneeuw afspeelde, draait alles in Alto’s Odyssey om woestijnvlaktes, tempelsteden en duinen. De game bevat in totaal zes personages, elk met hun eigen vaardigheden.

De game heeft daarnaast nog een Zenmodus en Fotomodus. In de Zenmodus speel je niet om punten, maar puur voor de ontspanning. Er zit geen tijdsdruk achter en je komt ook geen power-ups tegen. Met de Fotomodus kun je mooie plaatjes van de levels schieten, die je vervolgens met de wereld kan delen.

Synchroniseert met andere versies

Heb je eerder al Alto’s Odyssey op je iPhone, iPad of Apple TV gespeeld? Dan kan je op je Mac verder gaan met waar je gebleven was. Alto’s Odyssey op de Mac ondersteund iCloud-synchronisatie, zodat het niet uitmaakt op welk apparaat je speelt. De andere versies zijn ook bijgewerkt om samen te kunnen werken met de Mac-versie. Wel moet je voor Alto’s Odyssey op de Mac eenmalig €10,99 betalen. De app is wel vrij van in-app aankopen.

Later dit kwartaal maakt Apple het mogelijk om universele aankopen tussen iOS en Mac aan te bieden, waardoor je maar één keer hoeft te betalen voor dezelfde app of game op beide platformen. Alto’s Odyssey maakt daar dus helaas nog geen gebruik van.