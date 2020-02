De inCharge 6 is een zeer veelzijdige kabel met een flink arsenaal aan aansluitingen. Je hebt daardoor maar één kabel nodig, voor apparaten met Lightning, USB-C, USB-A en zelfs micro-USB. Met deze kabels zijn heel veel combinaties mogelijk en in deze review lees je onze ervaringen met de inCharge 6.

inCharge 6 review

De EU strijdt al jaren voor een universele oplader, in de hoop het elektronisch zwerfafval tegen te gaan. Maar om in plaats van aan de kant van de smartphones de aansluiting aan te passen, is het veel voordeliger om aan de kant van de oplaadkabels iets aan te passen. De inCharge 6 past prima binnen deze filosofie. De kabel presenteert zichzelf als het Zwitserse zakmes onder de opladers en dat is niet zonder reden. Wij hebben de inCharge 6 alvast mogen proberen en delen in deze review onze ervaringen.



inCharge 6 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de inCharge 6 kabel:

Twee varianten: inCharge 6 voor aan je sleutelbos en inCharge 6 Max als kabel van 1,5m

Voorzien van USB-C (2x), USB-A, Lightning en micro-USB

In allerlei combinaties te gebruiken

Ondersteunt zowel opladen als synchroniseren

Beschikbaar in drie kleuren: zilver, spacegrijs en goud

Prijs: €29,95 voor sleutelhangerversie en €34,95 voor langere versie (1,5m)

Apple gebruikt momenteel op haar apparaten twee soorten aansluitingen: USB-C op de MacBooks en de iPad Pro en Lightning op de iPhone, AirPods, Siri Remote en nog veel meer. Als je veel onderweg bent en verschillende apparaten bij je hebt, kan het onhandig zijn om meerdere kabels met je mee te nemen. In dit soort gevallen komt de inCharge 6 uitermate goed van pas. De inCharge 6 kent zijn oorsprong op Indiegogo en heeft daar de meest succesvolle crowdfunding campagne gehaald in de categorie oplaadkabels.

De uiteinden van de inCharge 6 zijn magnetisch, waardoor je ze makkelijk aan elkaar bevestigt. De kleine versie kun je daarom eenvoudig aan je sleutelbos hangen. Van je sleutelbos afhalen is dan ook heel eenvoudig, want je hoeft alleen maar de twee uiteindes van elkaar af te halen. Geen gedoe met sleutelringen dus.

Elk uiteinde van de inCharge 6 is om te keren naar een andere aansluiting. Aan de ene kant zit een USB-C en USB-A-aansluiting, terwijl de andere kant een USB-C en Lightning- en micro-USB-combinatie heeft. De Lightning-aansluiting kan dus gebruikt worden met Apple-apparaten, maar ook als micro-USB stekkertje voor bijvoorbeeld je computermuis of een Android toestel. Door de type aansluitingen zijn de volgende combinaties mogelijk:

USB-C naar USB-A USB-C naar USB-C Lightning naar USB-A Lightning naar USB-C micro-USB naar USB-A micro-USB naar USB-C

Het is erg prettig dat je zo’n veelzijdige kabel altijd op zak hebt. Het maakt dus niet uit wat voor stekker of apparaat je hebt, want nagenoeg alle combinaties zijn mogelijk. Alleen USB-A naar USB-A en micro-USB naar Lightning is niet mogelijk, maar dat vinden we geen gemis. Voor Apple gebruikers zijn alle relevante combinaties beschikbaar, waardoor we dit een erg prettige kabel vinden. Hou er wel rekening mee dat het geen MFi-gecertificeerde aansluiting heeft. Wij hebben bij het gebruik met een iPhone wij geen foutmelding gezien.

Het wisselen tussen aansluitingen gaat eenvoudig, want het is slechts een kwestie van naar voren schuiven en omdraaien. Het omdraaien kan beide kanten op. Een nadeel is wel dat de aansluiting die je niet gebruikt soms in de weg zit. Vooral als er weinig plek is kan dat wat onhandig zijn, bijvoorbeeld als je een muis gaat opladen of als je een apparaat aan je MacBook hangt.

Lange versie lijkt het beste

Voor onze test hebben we twee kleuren van de sleutelhangerversie en één exemplaar van de lange 6 Max-versie getest. Bij het aansluiten van een Xtorm XB3 powerbank met USB-C via een krachtige USB-C adapter van een MacBook, werkte het opladen alleen bij de lange versie. De sleutelhangerversie lijkt in ons geval niet goed te werken. Ook hebben we ervaren dat één van de kleine versies in combinatie met USB-C op een MacBook niet helemaal goed werkt, maar dat lijkt te gaan om een klein defect. Bij onze tweede kleine variant werkte de USB-C aansluiting namelijk zonder problemen.

Wat nog goed is om op te merken, is dat de kabel gevlochten is en daardoor steviger is dan de standaardkabels van ander materiaal. Hoewel we lastig kunnen zeggen hoe lang de kabel mee gaat, is hij door het gebruikte materiaal en het platte design een stuk steviger. De inCharge 6 Max is door het platte design ook een stuk eenvoudiger op te rollen. Tot slot valt ons op dat de spacegrijze variant een stuk donkerder is dan het spacegrijs van een MacBook. Hij past daarom minder mooi dan we gehoopt hadden.

Score 8 inCharge 6 Vanaf €29,95 Voordelen + Vier aansluitingen in één kabel

Nagenoeg alle combinaties mogelijk

Kleine versie makkelijk aan je sleutelbos te bevestigen Nadelen – Alleen de lange versie werkt met krachtige apparaten (zoals een grote powerbank)

Conclusie inCharge 6 review

We vinden de inCharge 6 een erg prettige en veelzijdige kabel. Het wisselen tussen aansluitingen gaat makkelijk en door het compacte design hang je de kleine versie eenvoudig aan je sleutelbos. Nagenoeg alle combinaties van hedendaagse aansluitingen zijn beschikbaar in de meest populaire combinaties. Het enige nadeel is dat de aansluiting die je niet gebruikt soms in de weg zit en dat de lange versie bij producten die meer vermogen vereisen zoals een krachtige powerbank beter werkt. Vanwege het kleine prijsverschil van €5, raden we de lange versie het meest aan.