Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 12 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we vooruit op de Apple-hoofdtelefoon, de aankomende over-the-ear headset. Wanneer kunnen we deze verwachten en hoe gaat hij zich onderscheiden? Verder geven we handige tips voor je privacy in Spotify en zetten we alvast de beste Valentijnsdag apps voor je op een rij. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Nieuwe complicatie voor op je Apple Watch met voorspelling voor de komende vijf dagen.

+ , iOS 12.0+) - Nieuwe complicatie voor op je Apple Watch met voorspelling voor de komende vijf dagen. Pixelmator Pro (€43,99, macOS, 10.13+) - Verbeteringen voor de ML-functie van deze fotobewerker en nog veel meer.

1Password - Password Manager (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - 1Password werkt nu met de Yubikey-sleutel met NFC.