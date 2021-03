In een attractie stappen of een ijsje kopen: in de pretparken van Walt Disney World kun je daarvoor een speciaal armbandje gebruiken. Binnenkort wordt het ook mogelijk met je iPhone en Apple Watch.

Disney-functies in de Wallet-app

Je hoofd staat misschien nu niet naar een bezoekje aan een pretpark. Of misschien sta je juist te popelen om weer in een rollercoaster te stappen. Het kan nog wel even duren voordat de Disney-parken weer open gaan. Ook die in Parijs blijft voorlopig nog gesloten. Maar ondertussen heeft Disney niet stilgezeten en heeft nu iets nieuws te melden: de iPhone en Apple Watch krijgen allerlei functies waar je voorheen een zogenaamde MagicBand voor nodig had.



Disney’s MagicBand is een gekleurde plastic armband die je tijdens je bezoek aan Walt Disney World kunt dragen. Je gebruikt het om je hotelkamer te openen, om het park binnen te komen en om eten, knuffels en andere merchandise te kopen. Ze werden geïntroduceerd in 2013, als een manier om data te verzamelen maar ook om transacties te doen. Zo kun je de armband onder andere gebruiken voor PhotoPass, de service om actiefoto’s van jezelf in attracties te bestellen. Ook tickers voor het park, hoteltoegang en andere informatie wordt geregeld met deze NFC-armband.

MagicBand optioneel

Bij je toekomstige bezoek kun je het plastic armbandje achterwege laten en gewoon de Wallet-app gebruiken. Je kunt een Disney MagicMobile-pass aanmaken in de Wallet-app. Hiervoor gebruik je de My Disney Experience-app. Vervolgens heb je toegang tot alle functies die je ook met de MagicBand hebt. Eventueel kun je beide gebruiken. Disney deelde de MagicBands vroeger ook nog wel gratis uit aan hotelgasten van de Disney World Hotels, maar is daar in januari 2021 mee gestopt. Je moet ze nu zelf kopen in de parkwinkels.

MagicMobile zal aanvankelijk alleen beschikbaar zijn op Apple-devices, dus huisgenoten met een Android-toestel vissen voorlopig naast het net. Voor hen komt de ondersteuning later.