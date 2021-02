Wat is de uptime van jouw iPhone, iPad of Mac? Met de tools die we in deze tip bespreken kun je achterhalen wanneer je deze apparaten voor het laatst opnieuw werden opgestart.

Uptime controleren

Hoe lang is het geleden dat jij een iPhone reset hebt uitgevoerd of je toestel voor het laatst hebt gereboot? Door te kijken naar de uptime kun je achterhalen hoeveel dagen achtereen een toestel al gebruikt wordt. Dat kan nuttig zijn als het apparaat vreemd gedrag vertoont. Misschien heb je het toestel al een jaar niet meer opnieuw opgestart. Dan is het niet gek als een iPhone of Mac wat vaker vastloopt. Als je regelmatig iOS- en macOS-updates installeert wordt het toestel automatisch opnieuw gestart, maar mocht je dat achterwege hebben gelaten op een Mac of iPad die je maar zelden gebruikt, dan kun je het eenvoudig controleren.

Uptime van de Mac controleren

Bij een Mac of andere Unix-gebaseerde computer kun je de uptime controleren via de Terminal:

Open de Terminal-app op de Mac. Voer het commando ‘uptime’ in. Je ziet nu wanneer de Mac voor het laatste is opgestart, in dit geval 2 dagen geleden.

Uptime controleren op de iPhone en iPad

Op de iPhone en iPad heb je geen dergelijke Terminal-app. Er was lange tijd een app genaamd OpenTerm, die voorheen Terminal heette, maar die is niet meer beschikbaar. Gelukkig kun je het wel zien met andere apps.



De helaas niet meer bestaande app OpenTerm

Maar waarom zou je de uptime van een iPhone willen weten? Er zijn verschillende mogelijkheden. Je heb bijvoorbeeld last van het probleem dat je iPhone regelmatig plotseling uitvalt. Opeens denk je de oplossing te hebben gevonden… en ja hoor, je iPhone valt inderdaad niet meer uit. In dat geval wil je na een paar dagen misschien weten hoe lang het alweer goed gaat. Het kan ook zijn dat je als rechercheur een misdrijf onderzoekt en wilt weten wanneer een bepaald toestel opnieuw is opgestart. Of misschien vind je het gewoon interessant om te weten hoe lang je iPhone het alweer volhoudt.

Uptime controleren met apps

De enige manier om te controleren hoe lang jouw iPhone of iPad alweer meegaat sinds de laatste herstart, is om apps van derden te installeren. Dat kan bijvoorbeeld met de app System Status, waarvan er twee varianten zijn: gratis en betaald.

Zo kun je het checken:

Installeer System Status (of een soortgelijke app) uit de App Store.

Open de app en blader naar beneden.

Bij Boot Time zie je het tijdtip waarop het toestel opnieuw is gestart, dus 9 juni 2020.

Bij Uptime zie je de tijdsduur die is verstreken sinds dit moment, dus in het voorbeeld 4 dagen en 14 uur.

System Status levert nog meer info, zoals de batterijstatus, informatie over het netwerk en IP-adres. Je kunt ook het CPU-gebruik en de performance. Je kunt een screenshot van je iPhone-scherm maken om de informatie te bewaren, zodat je het later nog eens kunt vergelijken.

Telkens wanneer je een iOS- of iPadOS-update installeert zal je toestel opnieuw worden gestart, dus de meeste mensen hoeven zich niet echt druk te maken over de uptime van hun toestel. Installeer je zelden updates, dan heeft het wel zin om regelmatig even je toestel te herstarten.

