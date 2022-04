iCulture Vandaag: dit was vrijdag 1 april 2022

Vandaag lees je over een handige nieuwe functie in Apple Kaarten, die nu ook in Nederland actief is. Je kan namelijk locaties beoordelen met een duimpje en je eigen foto’s toevoegen, rechtstreeks vanuit de Kaarten-app. Voorheen was deze functie nog alleen in de VS, maar nu dus ook bij ons. Verder bespreken we vandaag de beveiligingsverbeteringen in iOS 15.4.1 en meer, leggen we je de voordelen van een iPhone met meerdere camera’s uit en nog veel meer in deze eerste iCulture Vandaag van april 2022!



De voordelen van een iPhone met twee of drie camera’s: dit zijn de extra functies die je krijgt.