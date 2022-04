Zelfservice-reparaties bij Samsung

Eerlijk gezegd: we hadden niet verwacht dat het Self Service Repair-programma meteen ook in Europa beschikbaar zou zijn. Maar een uitrol in de VS hadden we toch wel binnen een paar weken verwacht. Dat kwam er niet van. Inmiddels heeft Apple-concurrent Samsung de vaart erin gezet en precies zo’n reparatieprogramma aangekondigd, in samenwerking met iFixit. Je kunt na de zomer originele onderdelen en gereedschappen aanschaffen, inclusief stappenplan om zelf je Galaxy-toestel te repareren. De vraag is nu: welk bedrijf heeft het als eerste operationeel? Van Apple hebben we sinds de aankondiging niets meer vernomen en het leek er bijna op dat het slechts een strategische zet was om de autoriteiten en de Right to Repair-beweging tevreden te houden.



De insteek van Samsung is vrijwel hetzelfde als bij Apple, dus we vermoeden dat de Koreanen flink het kunstje bij Apple hebben afgekeken. Apple beloofde het Self Service Repair-programma begin 2022 te starten, in eerste instantie voor de iPhone 12- en iPhone 13 -serie. Oudere toestellen zijn later aan de beurt. Er zouden meer dan 200 onderdelen en tools beschikbaar komen voor een eigenhandige iPhone-reparatie . Je krijgt er ook handleidingen bij.

Samenwerking met externe partner

Samsung heeft hiervoor de hulp van iFixit ingeroepen. Dat bedrijf heeft al veel ervaring met reparaties en het maken van instructies. We kennen ze vooral van de teardowns die ze van nieuwe Apple-producten maken. Uit een gelekte memo bleek vorig jaar dat Apple ook met een externe partner werkt. Daardoor is het nog niet zeker of de onderdelen rechtstreeks via de Apple-website verkrijgbaar zullen zijn of alleen via Apple Support. Wel komen er handleidingen en andere documentatie op de website.

Niet het allernieuwste toestel

Samsung gaat via iFixit onderdelen leveren voor de nieuwere modellen: de Galaxy S20, Galaxy S21 en Tab S7 Plus. De nieuwste Galaxy S22 valt echter buiten de boot. Wel zullen op een later moment meer toestellen volgen. Je kunt het scherm, de achterplaat en poorten verwisselen. De gebruikte onderdelen stuur je naar Samsung terug voor recycling. Het doel is om de levensduur van de producten te verlengen, iets waar toestelmakers eigenlijk niet zoveel belang bij hebben.

Zowel Apple als Samsung hebben flink geprotesteerd tegen aanstaande Right to Repair-wetgeving waar meerdere Amerikaanse staten mee bezig zijn.

Bekijk ook Self Service-reparaties: alles over Apple's nieuwe programma voor het zelf repareren met originele onderdelen [FAQ] Apple biedt binnenkort een eigen programma aan voor reparaties genaamd Self Service Repair. Wat heeft dat om armen? Je leest het in deze uitleg!

Uit een iCulture-poll blijkt dat veel lezers wel van plan zijn om met het officiële programma aan de slag te gaan. Bijna 40% van de lezers ziet het zelf repareren van je iPhone wel zitten en nog eens 35% overweegt het. Slechts 25% gaat toch het liefst langs bij een Apple-reparateur, hetzij Apple zelf of een geautoriseerde partner.