iCulture Vandaag: dit was maandag 26 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 26 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je onze review van de MagSafe Battery Pack. Is deze powerbank van Apple de moeite waard als je een iPhone 12 hebt of kun je beter kiezen voor een (goedkoper) alternatief? Ook verschenen er vandaag weer nieuwe software-updates en lees je wat we al weten over de datum van het iPhone-event van 2021. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Door je foto’s te comprimeren op iPhone, iPad of Mac nemen ze minder ruimte in.

Wist je dat je je Apple Pay-transacties kan bekijken op al je toestellen?

Lees onze definitieve review van de MagSafe Battery Pack van Apple, met alle voor- en nadelen die we tijdens het testen opgemerkt hebben.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Bekijk nu de digitale kassabon van al je aankopen.

Infuse 7 (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 13.0+) - Nieuwe aparte Auto-Select Next-optie voor het kijken van video’s.

+ , iOS 13.0+) - Nieuwe aparte Auto-Select Next-optie voor het kijken van video’s. CoronaCheck (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Je kan nu papieren internationale QR-codes uit KVI in de app worden gescand.