iCulture Vandaag: dit was maandag 25 juli 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 25 juli 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Veel geruchten vandaag op iCulture. Zo zetten we de meest actuele geruchten over de iPhone 14 voor je op een rij en hebben we een overzicht van de meest betrouwbare Apple Watch Series 8 geruchten. Verder hebben we vandaag ook diverse tips voor je klaar staan, onder andere over WhatsApp met Siri (ook op de HomePod!). Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Flighty - Your Flights Tracker (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Je kan nu gemakkelijk alternatieve vluchten bekijken als jouw vlucht wordt geannuleerd of vertraagd.