Thuisblijvertjes: kinderboeken voor 1 cent

Je kunt natuurlijk naar de bibliotheek gaan voor je dagelijkse leesvoer. Maar die is waarschijnlijk gesloten op dit moment en is bovendien ook niet de meest hygiënische oplossing. Je kunt beter niet de deur uitgaan en een bacterie- en virusvrij ebook lezen. Kinderen kunnen in de speciale afdeling ‘Thuisblijvertjes’ ebooks en luisterboeken vinden, die maar 1 cent per stuk kosten. Er zijn boeken voor kinderen in de leeftijdsgroepen 2-4, 4-6, 6-8 en 8-10 jaar. Het blijkt al een enorm succes. Bol.com heeft influencers ingeschakeld om de kinderen aan het lezen te krijgen.



Via reclamepagina’s in kranten en banners probeert Bol.com aandacht te vestigen op de ‘Thuisblijvertjes’-actie. Er is vooralsnog geen einddatum vastgesteld. Je leest de boeken via de Kobo Bol-app, die je vanuit de App Store kunt downloaden. Lezen op een Kobo ereader kan ook; het goedkoopste model is de Kobo Clara, die rond de 100 euro kost en voorzien is van een HD-scherm.

Een van de boeken is Dummie de Mummie, waarvan je hieronder een plaatje ziet.

Voorlezen door bekende Nederlanders

Voor kinderen die moeite hebben met lezen (of ouders die druk moeten thuiswerken) is er ook een oplossing: er is elke dag om 9:00 uur een voorleessessie met een bekende Nederlander. Zo kunnen de ouders aan hun werkdag beginnen, terwijl de kinderen geboeid naar een verhaal zitten te kijken. De verhalen worden per video voorgelezen door bekende Nederlanders zoals Monique Smit, Jill Schrinhofer, Nola Kemper en Niek Roozen. Elke week zijn er weer nieuwe voorlezers, die vanuit huis een bijdrage leveren.

De Thuisblijvertjes-actie vind je hier