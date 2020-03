De MacBook Air 2020 is nu te bestellen, maar ook het vorige model is nog volop beschikbaar. De prijs is daar vaak een stuk lager, maar welke kun je nu het beste kiezen? Met dit artikel weet je precies wat de verschillen tussen de MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019 zijn.

MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019 kiezen: de verschillen en overeenkomsten op een rij

Veruit de belangrijkste verbetering van de MacBook Air 2020 is de introductie van het Magic Keyboard. Dit toetsenbord maakt een einde aan de vastzittende toesten als gevolg van stof en kruimels. De 16-inch MacBook Pro bewees al dat de toetsenbordproblemen hiermee opgelost zijn. Maar wat heeft Apple nog meer verbeterd in deze nieuwe MacBook Air? Met dit artikel ben je in één keer bijgepraat over de verschillen tussen de MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019.

MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de MacBook Air uit 2020 en MacBook Air 2019:

Prijs: De instapprijs is verlaagd van €1.249 naar €1.199. Hou er wel rekening mee dat het 2019-model nu bij veel winkels goedkoper geworden is.

Opslag: Je krijgt nu standaard meer opslag, namelijk 256GB. Dat was voorheen 128GB, waardoor je niet extra hoeft te betalen voor een upgrade. Wel kun je nu kiezen voor maximaal 2TB opslag.

Processor: Er zit een nieuwe 10e generatie 1,1-GHz dual-core i3-processor in. Ook kan je nu voor het eerst kiezen voor een quad-core chip, die tot twee keer sneller is dan de vorige generatie.

Graphics: De grafische kaart is volgens Apple 80% sneller.

Bluetooth: Er zit nu Bluetooth 5.0 in, dat een groter bereik heeft.

Toetsenbord: Het volledige toetsenbord is nu een schaarmechanisme. Het is het verbeterde Magic Keyboard, dat je ook in de 16-inch MacBook Pro vindt. Ook zijn de pijltjestoetsen weer in de vorm van een omgekeerde T geplaatst.

Speakers: Er zitten evenveel speakers in, maar deze zijn wel verbeterd waardoor het geluid beter klinkt. Ook ondersteunt de MacBook Air nu Dolby Atmos.

Microfoons: Beide modellen hebben 3 microfoons, maar bij het 2020-model zijn deze bundelvormig waardoor je beter klinkt.

Batterij: De accuduur is iets korter, van 12 uur naar 11 uur.

Afmetingen: Het nieuwste model is iets dikker geworden, wat vooral komt door het verbeterde toetsenbord. Het verschil merk je alleen bij het scharnier en is slechts een halve millimeter.

Gewicht: De MacBook Air 2020 is iets zwaarder, namelijk 40 gram.

De verschillen pakken in nagenoeg alle gevallen positief uit voor de MacBook Air 2020. Je krijgt standaard meer opslag, de processor is verbeterd (en nu ook uit te breiden) en bovenal is het toetsenbord verbeterd. Dat zal voor de meeste mensen de belangrijkste reden zijn om voor dit model te kiezen, zeker als je veel wil gaan typen. Hoewel je voor dit model dus iets meer geld kwijt bent, heb je veel minder kans op vastzittende toetsen of andere problemen met het toetsenbord. De nieuwste MacBook Air is daardoor simpelweg veel betrouwbaarder.

Als je veel met audio bezig bent, dan is het goed om te weten dat de nieuwste MacBook Air 2020 ook verbeterd is. Muziek klinkt wat beter, al zijn de verbeteringen niet zo groot als bij de 16-inch MacBook Pro. Bijkomend voordeel is de ondersteuning van Dolby Atmos. Bij films die dit ondersteunen klinkt de audio een stuk voller en beter.

Het enige verschil dat ten gunste is voor de MacBook Air 2019, is de iets betere accuduur. Voor surfen via Wi-Fi geldt bij het model van vorig jaar een richtlijn van zo’n 12 uur. Of je dit ene uurtje in de praktijk echt gaat merken, is nog maar de vraag. Met een batterijduur van 11 uur kan je ook bijna de hele dag door internetten.

MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019 overeenkomsten

De twee modellen komen ook op veel punten overeen. Het maakt in deze geval dus niet uit welke je kiest, want je krijgt exact dezelfde ervaring:

Scherm: Het formaat en de beeldkwaliteit is ongewijzigd gebleven. Het gaat om een 13-inch Retina display met ondersteuning voor True Tone.

FaceTime-camera: De resolutie van de FaceTime-camera is nog steeds 720p en is daardoor niet heel erg scherp.

Aansluitingen: Twee keer Thunderbolt 3 (USB-C) en een koptelefoonaansluiting.

Touch ID: Met Touch ID kun je inloggen en meer met je vingerafdruk.

T-chip: De beveiliging van de MacBook wordt bij beide modellen geregeld via de T2-chip. Hierdoor is ook Hé Siri mogelijk.

Kleuren: Het design en de kleuren is ongewijzigd gebleven. Qua kleuren kies je tussen spacegrijs, zilver en goud.

Specs MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019

Alle specificaties van beide modellen vind je hieronder in de tabel nog overzichtelijk op een rijtje. Je kan in de tabel filteren op specificatie door de zoekfunctie te gebruiken.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019

De MacBook Air 2020 is op papier een prima upgrade. Op bijna alle belangrijke punten heeft Apple verbeteringen doorgevoerd. De instapprijs is gezakt, de standaardopslag is verdubbeld en het toetsenbord is veel betrouwbaarder. Wat ons betreft is de keuze daardoor makkelijk. Ook al vind je nu aanbiedingen voor het 2019-model, het betere toetsenbord en de snellere prestaties maken het 2020-model een stuk aantrekkelijker. We vinden het wel jammer dat Apple de moeite niet genomen heeft voor een betere FaceTime-camera en het is spijtig dat de accuduur iets verkort is. Desalniettemin is de keuze wat ons betreft duidelijk: de MacBook Air 2020 is voor een groot deel van de gebruikers de beste keuze.

Ga de MacBook Air 2020 kopen als je…

…overall de beste MacBook Air wil.

…het beste toetsenbord wil. Er is veel minder kans op vastzittende toetsen.

…de snellere versie wil of de processor wil upgraden.

…128GB echt te weinig is voor jou. Dit model komt standaard met 256GB.

Ga de MacBook Air 2019 kopen als je…

…een hele goede deal vindt. Alleen het overwegen waard als je zo rond de €1.000 kwijt bent.

…je nooit typt maar alleen een beetje surft en filmpjes wil kijken.

…je veel waarde hecht aan de langste accuduur.