‘iOS 14 krijgt speciale QR-codes en Gobi AR-shoppingapp’

In een gelekte versie van iOS 14 zijn nieuwe Apple QR-codes gevonden. Ook zijn er meer details te vinden over een AR-app en geluiden van de aanstaande Apple Tag. De gelekte versie van iOS 14 circuleert al een tijdje en geeft ons een indruk waar Apple zoal aan werkt.

QR-codes in iOS 14

De details zijn naar buiten gebracht door Josh Constine, die voorheen bij TechCrunch werkte. Apple zou plannen hebben om een nieuw soort QR-code te gaan gebruiken, met logo’s en patronen. Bij normale QR-codes zit er wat dubbele informatie in, waardoor je ook extra afbeeldingen zou kunnen opnemen zonder dat er iets ontbreekt qua data. Daarnaast is er een vorm met gekleurde pegels die in een cirkel zijn geplaatst. Apple zou bezig zijn met een samenwerking met Starbucks. In de screenshots die Constine nu ontdekt heeft, kun je zien dat Apple hiervoor al een QR-code met Starbucks-logo heeft bedacht. Ook zou er sprake zijn van kortingen op bepaalde Starbucks-locaties.



De QR-codes zouden ook in de werkelijke wereld gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor AR-toepassingen. Omdat de designs zo uiteen lopen lijkt Apple met verschillende opties te experimenteren.

Shoppen met Gobi AR-app

Ook bevat de code verwijzingen naar een Gobi-app om tijdens het shoppen producten te kunnen vergelijken. Dit zou kunnen uitmonden in een AR-app voor kortingen en promo’s. Maar het kan ook gaan om leuke AR-ervaringen. de codes die worden getoond openen de webpagina’s voor Mac Pro en Apple Watch, de Star Wars: Rogue One movie in iTunes en een pagina om je in te schrijven voor de Starbucks Card.

Geluiden voor de AirTag

Constine heeft een video gemaakt waarin hij wat geluiden en trilpatronen laat horen, die volgens hem gebruikt gaan worden in Apple’s Zoek Mijn-app. Ze zijn bedoeld voor het terugvinden van producten en ze zouden kunnen worden gebruikt voor de Apple AirTag. Je hoort aanmoedigende geluidjes als je in de juiste richting loopt, zodat je weet dat het zoekgeraakte item recht voor je is. Ook zijn er geluiden voor dichtbij en binnen een armslengte. Loop je de verkeerde kant op, dan geeft een toontje dit ook aan.

Er zijn in iOS 14 nog meer functies gelekt, zoals een mogelijke nieuwe fitnessapp met oefeningen, nieuwe functies voor de Berichten-app, zoals de mogelijkheid om mensen met een mention rechtstreeks aan te spreken. Ook komt er een CarKey API aan, waarmee je je iPhone als autosleutel kunt gebruiken.