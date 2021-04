AppleCare+ voor Apple TV

Er was al gewone AppleCare voor de Apple TV, waarbij alleen langere technische support was gedekt. Je kon geen extra dekking krijgen bij ongelukjes, als je de Apple TV had laten vallen, een emmer verf er overheen had gegooid of een andere flater had begaan. Vanaf nu is dat wel mogelijk: achter de naam AppleCare is een plusje toegevoegd, zodat je ook zelf veroorzaakte schade kunt laten repareren. AppleCare+ biedt verlengde technische support en biedt je de mogelijkheid om elke twaalf maanden maximaal twee schadegevallen te claimen. Daarbij geldt steeds een eigen risico van €15 per voorval. Je Apple TV zal worden gerepareerd of vervangen, als dat nodig is.



Je koopt AppleCare+ bij aanschaf van je nieuwe Apple TV of kunt het later alsnog toevoegen. Dat moet wel binnen 60 dagen na aankoop gebeuren. Het kan via de Apple Store, online of telefonisch.

AppleCare+ kost €29,- bovenop de prijs van de Apple TV 4K van €219,-. Je krijgt in totaal drie jaar dekking.

Meer dan drie jaar AppleCare+ voor de Mac

Een andere aanpassing is dat consumenten hun Mac-dekking nu kunnen verlengen als de drie jaar verstreken zijn. Tot nu toe liep AppleCare+ af na de afgesproken periode en kwamen reparaties voor eigen rekening. De langere termijn geldt helaas maar voor een beperkt aantal landen, zo blijkt uit deze supportpagina. Nederland en België zijn daar niet bij:

Australië

Canada

Duitsland

Japan

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Als je AppleCare+ bijna afloopt moet je wel actie ondernemen. Dit moet 30 dagen voor het einde van de dekking gebeuren, anders kun je niet verlengen. Vervolgens moet je akkoord gaan met een soort abonnement dat jaarlijks wordt verlengd. Je kunt dit regelen via mysupport.apple.com en het loopt door totdat je het zelf opzegt.

Bij de Mac kun je ook twee schadegevallen per 12 maanden claimen, waarbij je een eigen risico van €99,- per gebeurtenis betaalt. Met AppleCare+ heb je bovendien betere toegang tot technische support.