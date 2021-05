Apple heeft in het kader van de Global Accessiblity Awareness Day een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties aangekondigd die binnenkort naar de iPhone komen. Eén van die functies zijn de nieuwe achtergrondgeluiden op de iPhone. Als je last hebt van teveel prikkels van buitenaf door storende geluiden, kan deze functie je helpen om tot rust te komen of je focus te verbeteren.



Achtergrondgeluiden binnenkort op iPhone

Sinds een paar jaar biedt Apple al ambient sounds op de HomePod, waarmee je bijvoorbeeld de geluiden van de oceaan of een regenbui hoort. De nieuwe achtergrondgeluiden op de iPhone zijn iets soortgelijks. Je hebt de keuze uit in totaal zes achtergrondgeluiden (gebalanceerde ruis, bright noise, dark noise, oceaan, regen en stromend water), die volgens Apple helpen om je te focussen, tot rust te komen en afleiding te verminderen. Apple wil hiermee de neurodiversiteit ondersteunen.

De geluiden maskeren vervelende achtergrondgeluiden in de echte wereld, zoals boorgeluiden, toetsenbordgeluiden van een fanatieke collega en andere soortgelijke geluiden die voor afleiding of prikkels kunnen zorgen. Je kan met de nieuwe functie er ook voor kiezen om de achtergrondgeluiden te laten afspelen als je zelf naar muziek of andere media luistert op je iPhone. De achtergrondgeluiden worden dan gemixt met andere audio of worden op de achtergrond afgespeeld. Behalve voor media geldt dat ook voor andere systeemgeluiden.

Het is nog niet bekend wanneer Apple de functie uit gaat brengen. Apple belooft dat de nieuwe toegankelijkheidsfuncties later dit jaar beschikbaar komen, waaronder dus ook deze achtergrondgeluiden. Mogelijk is dit onderdeel van iOS 15, waarmee Apple nu dus alvast een voorproefje gegeven heeft. Een andere functie die je later gaat zien, is het bedienen van de Apple Watch met handgebaren dankzij AssistiveTouch.