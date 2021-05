Apple zoekt software-engineer in Amsterdam

Toe aan een job bij Apple? Je hoeft er niet voor naar Cupertino te verhuizen, want in Amsterdam zoekt Apple een software-engineer (of misschien wel meerdere) om aan de apps voor Apple News, Aandelen en Weer te gaan werken.

Apple News-app eindelijk naar Nederland?

De vacature zou erop kunnen wijzen dat de Apple News-app op termijn ook in Nederland beschikbaar komt, al is het hiermee nog niet 100% bewezen. Het team waar je gaat werken heet nu eenmaal ‘News, Stocks, and Weather team’ omdat Apple deze apps intern heeft gebundeld. Toch zou het onderhand wel tijd worden, want Apple News bestaat al sinds 2015 en was notabene gebaseerd op de Nederlandse app PRSS. Er is wel een Apple News-widget, maar die werkt heel anders en houdt geen rekening met jouw voorkeuren. Sindsdien is in 2019 ook Apple News+ gestart, maar ook dat is voorlopig maar in een handjevol landen beschikbaar.



Apple-engineer in Amsterdam

Wie zin heeft om 38,25 uur per week voor Apple te komen werken en te sleutelen aan de apps voor Apple News, Aandelen en Weer kan een CV insturen en wordt hopelijk uitgenodigd voor een gesprek. Het team werkt aan de genoemde apps voor iOS, watchOS, macOS, tvOS en CarPlay. Om kans te maken moet je een hoop ervaring met Swift en Objective-C meebrengen. Ook heb je ervaring nodig met technologieën als UIKit, CoreGraphics, CoreAnimation of SwiftUI. Netjes werken en code schrijven met goede performance hoort er ook bij, net als een “passie voor kwaliteit en een oog voor detail”. Maar daarmee is het lijstje nog niet af, want je moet ook complexe problemen herkennen en oplossen, beschikken over geweldige communicatievaardigheden en in meerdere teams kunnen werken, terwijl je goed in staat moet zijn om jezelf te motiveren.

Qua opleiding is een bachelors degree in Informatica, Engineering of ervaring met het ontwikkelen van apps vereist.

Mocht je daar allemaal niet aan voldoen, dan zijn er gelukkig genoeg andere manieren om bij Apple te werken. Er zijn regelmatig vacatures voor retailjobs, die dagelijks worden ververst. Wie liever op de achtergrond werkt kan ook in de Apple Stores terecht, bijvoorbeeld in een technische of logistieke rol.