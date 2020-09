Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE kiezen

Voor het eerst sinds 2016 heeft Apple twee nieuwe Apple Watch-modellen tegelijk uitgebracht. Naast de nieuwste Apple Watch Series 6 is er een nieuwe Apple Watch SE, een soort vervanger en uitgeklede versie van de Apple Watch Series 5. Als je niet de allernieuwste functies nodig hebt, is dit model vanwege de lagere prijs zeker het overwegen waard. Maar welke functies mis je dan? Wat zijn de verschillen tussen de Apple Watch Series 6 vs de Apple Watch SE? In dit artikel lees je alles.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 6 enerzijds en de Apple Watch SE anderzijds:

Prijs : De Apple Watch Series 6 is duurder (vanaf €429) dan de Apple Watch SE (vanaf €299).

: De Apple Watch Series 6 is duurder (vanaf €429) dan de Apple Watch SE (vanaf €299). Materiaal en kleur : De meeste keuze op dit gebied heb je bij de Apple Watch Series 6. Deze is beschikbaar met aluminium kast in spacegrijs, zilver en goud én de nieuwe kleuren blauw en PRODUCT(RED). De Apple Watch SE is er alleen in spacegrijs, zilver en goud. De 4G-versie van de Series 6 (niet in Nederland en België verkrijgbaar), is er ook nog in roestvrij staal en titanium, in meerdere kleuren.

: De meeste keuze op dit gebied heb je bij de Apple Watch Series 6. Deze is beschikbaar met aluminium kast in spacegrijs, zilver en goud én de nieuwe kleuren blauw en PRODUCT(RED). De Apple Watch SE is er alleen in spacegrijs, zilver en goud. De 4G-versie van de Series 6 (niet in Nederland en België verkrijgbaar), is er ook nog in roestvrij staal en titanium, in meerdere kleuren. Display : Het always-on display van de Apple Watch Series 6 staat altijd aan, zelfs als je je arm gewoon laat rusten. Bij de Apple Watch SE gaat het scherm pas aan als je je arm optilt en naar het display kijkt.

: Het always-on display van de Apple Watch Series 6 staat altijd aan, zelfs als je je arm gewoon laat rusten. Bij de Apple Watch SE gaat het scherm pas aan als je je arm optilt en naar het display kijkt. Processor : De S6-chip vind je alleen in de Apple Watch Series 6. Deze is zo’n 20% sneller dan de S5-chip in de Apple Watch SE.

: De S6-chip vind je alleen in de Apple Watch Series 6. Deze is zo’n 20% sneller dan de S5-chip in de Apple Watch SE. U1-chip : Met Ultra-Wideband kan Apple de locatie van de Apple Watch nauwkeuriger meten. Deze U1-chip vind je alleen in de Series 6, maar wordt nu nog niet erg veel gebruikt. Komt vooral van pas als later de AirTag verschijnt.

: Met Ultra-Wideband kan Apple de locatie van de Apple Watch nauwkeuriger meten. Deze U1-chip vind je alleen in de Series 6, maar wordt nu nog niet erg veel gebruikt. Komt vooral van pas als later de AirTag verschijnt. Zuurstofgehalte in bloed : Een belangrijke gezondheidsfunctie: de Apple Watch Series 6 kan het zuurstofgehalte in je bloed meten dankzij de zogenaamde saturatiemeter. Is dit te laag, dan kan dit een belangrijk symptoom zijn voor hartziektes.

: Een belangrijke gezondheidsfunctie: de Apple Watch Series 6 kan het zuurstofgehalte in je bloed meten dankzij de zogenaamde saturatiemeter. Is dit te laag, dan kan dit een belangrijk symptoom zijn voor hartziektes. ECG : Ook de ECG kan een levensreddende functie zijn. Je hebt het niet dagelijks nodig, maar hiermee kan je een hartfilmpje maken van je Apple Watch.

: Ook de ECG kan een levensreddende functie zijn. Je hebt het niet dagelijks nodig, maar hiermee kan je een hartfilmpje maken van je Apple Watch. Sneller opladen : De Apple Watch Series 6 is in zo’n 1,5 uur tot helemaal opgeladen. Bij de Apple Watch SE duurt dat een stukje langer.

: De Apple Watch Series 6 is in zo’n 1,5 uur tot helemaal opgeladen. Bij de Apple Watch SE duurt dat een stukje langer. Wifi: Voor het eerst heeft de Apple Watch met de Series 6 ondersteuning voor 5GHz-netwerken.

De grootste verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE zitten hem in de prijs, het scherm, de beschikbare kleuren en de gezondheidsfuncties. Het prijsverschil is €130 en dat zit hem vooral in de gezondheidsfuncties en het scherm. Het always-on scherm vind je alleen in de Series 6. Dit is een handige functie, vooral als je veel sport en daardoor niet altijd je arm goed kan draaien om het scherm te activeren. De andere verschillen merk je bij de gezondheidsfuncties. Voor sommige mensen kan het levensreddend zijn, maar het zijn geen functies die je regelmatig gebruikt. Het is pas handig om te hebben als je het nodig hebt.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE overeenkomsten

Naast de vele verschillen zijn er ook veel overeenkomsten. Dit zijn de belangrijkste:

Formaten : Beide versies zijn er in 40mm en 44mm. Ook het display formaat en de beeldkwaliteit is gelijk. Met 10,4mm dikte zijn ze ook even diep.

: Beide versies zijn er in 40mm en 44mm. Ook het display formaat en de beeldkwaliteit is gelijk. Met 10,4mm dikte zijn ze ook even diep. Opslag : Er zit standaard 32GB opslag op, genoeg om offline muziek op te slaan en meer. En om zonder problemen aankomende watchOS-updates te installeren.

: Er zit standaard 32GB opslag op, genoeg om offline muziek op te slaan en meer. En om zonder problemen aankomende watchOS-updates te installeren. Sensoren : GPS, het kompas, de nieuwe always-on hoogtemeter en de optische hartslagsensor vind je in beide modellen. Ook de versnellingsmeter, gyroscoop en de omgevingslichtsensor vind je in beide versies.

: GPS, het kompas, de nieuwe always-on hoogtemeter en de optische hartslagsensor vind je in beide modellen. Ook de versnellingsmeter, gyroscoop en de omgevingslichtsensor vind je in beide versies. Speaker en microfoon : De kwaliteit van de speaker en microfoon zijn hetzelfde: 50% beta dan in de Apple Watch Series 3.

: De kwaliteit van de speaker en microfoon zijn hetzelfde: 50% beta dan in de Apple Watch Series 3. NFC en Apple Pay : Met NFC kun je betalen via Apple Pay. Ook geschikt voor CarKeys.

: Met NFC kun je betalen via Apple Pay. Ook geschikt voor CarKeys. Batterijduur: De accuduur is identiek: om en nabij de 18 uur op een enkele lading.

Specs Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE

In onderstaande tabel vind je alle specificaties nog eens op een rijtje, zodat je precies kan zien wat de verschillen en overeenkomsten zijn:

Conclusie Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE

Of je nu kiest voor de Apple Watch Series 6 of de Apple Watch SE, in beide gevallen heb je een erg goede Apple Watch om je pols. Qua design zijn er nauwelijks verschillen, afgezien van de kleuren van de Apple Watch Series 6. Maar als je toch voor zilver, spacegrijs of goud gaat, zijn beide modellen identiek. Apple heeft de keuze daarom toch wat lastig gemaakt. Het prijsverschil is relatief groot, maar de verschillen zitten hem vooral in functies die je niet dagelijks gebruikt. Ben je onzeker over je gezondheid en de conditie van je hart, dan kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en kiezen voor de Apple Watch Series 6. Geef je niks om die extra functies en is het always-on scherm geen must voor jou, dan kan je ook prima uit de voeten met de Apple Watch SE.

Ga de Apple Watch Series 6 kopen als…

…je de snelste Apple Watch wil.

…de gezondheidsfuncties voor jou erg belangrijk zijn.

…je graag een blauwe of rode Apple Watch wil.

…je een roestvrij stalen of titanium Apple Watch uit het buitenland wil.

…je een scherm wil dat altijd aan staat.

…je van plan bent om de AirTag te kopen en veel met de U1-chip wil doen.

Ga de Apple Watch SE kopen als…

…je niet teveel geld uit wil geven, maar wel één van de nieuwste modellen wil.

…je alleen de belangrijkste functies wil, zoals de hartslagsensor, bewegingssensor en meer.

…je de Apple Watch alleen wil gebruiken voor workouts, meldingen, apps en meer.

