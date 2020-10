EU wil geen voorgeïnstalleerde apps meer op toestellen

Strengere EU-regels voor techbedrijven

De maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor techbedrijven zoals Apple, zo is te lezen bij de Financial Times. Als onderdeel van de nieuwe Digital Services Act zullen bedrijven als Apple, Google en Amazon klantendata moeten overhandigen aan kleinere concurrenten. Dit moet voorkomen dat de techreuzen te veel macht krijgen. Uit een kladversie van de nieuwe wetgeving blijkt dat techbedrijven de data die ze verzamelen niet mogen gebruiken voor eigen commerciële activiteiten, tenzij ze het ook beschikbaar maken aan anderen.



Het gaat ook om poortwachters, zoals de App Store van Apple. Het is niet toegestaan om data die ze van advertentiediensten krijgen voor iets anders te gebruiken dan om te adverteren.

De eis dat techbedrijven geen apps en diensten mogen voorinstalleren kan echter ingrijpend zijn. Apple hecht grote waarde aan de gebruikerservaring, privacy en beveiliging van het eigen platform. Het lijkt vrij lastig te worden als Apple de iPhone moet verkopen zonder voorgeïnstalleerde eigen apps. Ook de App Store zal dan ontbreken, omdat het beschouwd kan worden als het voortrekken van een eigen dienst. Het downloaden en installeren van apps op iPhones en Android-toestellen zal compleet anders moeten worden ingericht. Bij aanschaf van een iPhone krijg je volledig vrije keuze welke third party-apps en diensten je wilt gebruiken. De apps van de fabrikant zelf staan er niet meer op. Het betekent fundamentele veranderingen voor de besturingssystemen iOS en Android. Voor Apple betekent het dat de nauwe integratie tussen hardware en software misschien niet meer vol te houden is.

Sinds iOS 11 is het mogelijk om de meeste standaard apps te verwijderen van je toestel, behalve de apps die noodzakelijke functionaliteit bieden zoals de App Store. In iOS 14 kun je ook de standaard webbrowser en de standaard e-mailapp wijzigen, maar de betreffende apps staan bij aankoop nog wel standaard op je toestel. De EU wil echter dat de bedrijven een stap verder gaan, door helemaal geen apps vooraf te installeren op een toestel.

De wet bevat meer dan 30 alinea’s met allerlei verplichtingen voor de techbedrijven. Ze zijn erop gericht om de macht en invloed van de bedrijven te beperken. Waarschijnlijk wordt de definitieve tekst eind van dit jaar gepubliceerd, in de hoop dat het wereldwijd wordt opgepakt.