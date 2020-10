Netflix 4K streamen vereist Mac met T2-chip

Wil je 4K HDR Netflix streamen op je Mac, dan heb je daarvoor een Mac met T2-beveiligingschip nodig. De 4K-ondersteuning zit in macOS Big Sur maar is niet voor iedereen weggelegd.

T2-chip vereist voor 4K Netflix

Je kunt met Big Sur voor het eerst 4K HDR-content op je Mac kijken, maar alleen als je Mac is voorzien van de juiste beveiligingschip. Dat blijkt uit een recent bijgewerkt supportartikel van Netflix, waarin de hardware-eisen worden genoemd voor het bekijken van 4K HDR-content in Safari op de Mac. Voor het bekijken van Ultra HD-materiaal moet je een “geselecteerde Mac-computer uit 2018 of later hebben met een Apple T2-beveiligingschip. Daarnaast moet een aangesloten beeldscherm in staat zijn om 60Hz 4K af te spelen via een HDCP 2.2 verbinding.



Onduidelijk is nog waarom de Mac een beveiligingschip nodig heeft voor de 4K HDR-content, maar het heeft mogelijk te maken met DRM. Ook is het mogelijk dat Netflix wil voorkomen dat de HD-content op oudere Macs wordt afgespeeld, waardoor gebruikers gaan klagen. Op Windows-computers heb je geen speciale chip nodig. Reddit-gebruikers begrijpen de eis dan ook niet: de enige Macs waarop het echt zin heeft zonder externe monitor zijn de 4K en 5K iMacs, maar slechts twee modellen zijn er geschikt voor: de iMac Pro en de 27-inch iMac uit 2020.

Verdere eisen zijn:

macOS Big Sur 11.0 moet geuinstalleerd zijn

Je moet de nieuwste versie van Safari hebben

Je moet Netflix UltraHD-abonnee zijn

macOS Big Sur is inmiddels al in de negende beta beschikbaar en kan deze maand zomaar voor iedereen uit komen. Verder heb je een breedbandverbinding van minimaal 25Mbps nodig, anders valt er weinig te streamen.

Computers met de Apple T2 Security-chip

Is jouw Mac er geschikt voor? Deze Mac-computers zijn volgens Apple uitgerust met de Apple T2 Security-chip:

iMac Pro

iMac-modellen uit 2020 en later

Mac Pro-modellen uit 2019 en later

Mac mini-modellen uit 2018 en later

MacBook Air-modellen uit 2018 en later

MacBook Pro-modellen uit 2018 en later

Weet je het jaartal niet? Bekijk ons overzicht van Mac-modellen of ga naar Systeeminformatie:

Houd de Option-toets ingedrukt en kies  > Systeeminformatie. Kies uit de navigatiekolom Controller of iBridge (afhankelijk van macOS-versie). Als je rechts ‘Apple T2-chip’ ziet staan, dan beschikt jouw Mac over de juiste chip.

Volgens Netflix heeft het bedrijf de grootste bibliotheek aan 4K-content, dus mocht je aan de eisen voldoen en Netflix UltraHD-abonnee zijn, dan heb je heel wat te kijken.