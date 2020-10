De eSIM wordt in Nederland en België steeds vaker ondersteund. In Nederland doen inmiddels vier providers mee (T-Mobile, Simyo, Vodafone en KPN), terwijl in België de provider Orange de eSIM aanbiedt. In België is er nu een nieuwe aanbieder bijgekomen. Proximus is vanaf vandaag gestart met de eSIM, zo laat de provider weten in een persbericht.



Proximus met eSIM

Dat er nog een extra provider in België is die de eSIM ondersteunt, is goed nieuws voor Belgische iPhone-gebruikers. De eSIM zorgt ervoor dat je twee simkaarten tegelijkertijd kan gebruiken via de dualsim-functie van de iPhone. Met de eSIM laadt je een profiel op de ingebouwde chip, zodat je zonder plastic kaartje kan bellen en internetten.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Door de eSIM te combineren met een gewone simkaart, kun je twee nummers op je iPhone gebruiken. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je een zakelijk en particulier nummer hebt. Je hebt dan dus nog maar één toestel nodig. Om de eSIM te kunnen gebruiken heb je een iPhone XS (Max) of iPhone XR of nieuwer nodig. Ook de 10,2-inch iPad met 4G wordt ondersteund.

Zakelijke klanten kunnen vanaf vandaag (1 oktober) de eSIM aanvragen. Je moet hiervoor naar de fysieke winkel, waarna je een voucher met QR-code krijgt. Door deze te scannen laadt je het profiel op je iPhone. In de tweede fase wordt alles geïntegreerd in de online omgeving van de provider en in de MyProximus-app.

Bekijk ook eSIM en Apple SIM: alles over de ingebouwde simkaart in Apple-producten Lees alles over eSIM en Apple SIM, de elektronische simkaart in Apple-toestellen. De eSIM is een ingebouwde simkaart in sommige iPhones, iPads en Apple Watch-modellen. In welke landen is eSIM en hoe zit het met eSIM in Nederland?

Proximus eSIM vanaf 19 oktober voor particulieren

Tegelijkertijd maakt Proximus bekend dat de eSIM vanaf 19 oktober beschikbaar is voor niet-zakelijke klanten. Vanaf dat moment kan dus iedereen met een mobiel abonnement bij de provider een eSIM aanvragen. Voorlopig blijft de fysieke simkaart gewoon bestaan, maar op den duur gaat de provider over naar eSIM om het gebruik van plastic te verminderen.

Net zoals alle andere providers die de eSIM aanbieden, wil Proximus op termijn ook andere apparaten zoals smartwatches gaan ondersteunen. Op dit moment is er dus nog niks bekend over ondersteuning voor de Apple Watch 4G, al is de intentie er wel.

Lees ook onze uitgebreide eSIM FAQ voor antwoorden op vragen over de eSIM.