iCulture Vandaag: dit was maandag 3 augustus 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 3 augustus 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Dit weekend dook een prototype van de iPod touch uit 2007 op. Deze had een zwarte glimmende achterkant, een design dat Apple later bij andere producten toepaste. Verder zeggen nieuwe geruchten dat de iPhone 12 in twee fases komt. Dat zou komen door een latere piek van een toeleverancier van Apple. We hebben uiteraard ook weer tips voor je klaarstaan, zoals de tip waar we vertellen hoe je Mac programma’s automatisch laat opstarten. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!

Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Flitsmeister waarschuwt nu wanneer er een spookrijder in de buurt is. Flitsmeister werkt hiervoor samen met Bosch, dat dat een Wrong-way Driver Warning-oplossing heeft. Hiervoor vergelijkt het cloudgebaseerde systeem de werkelijke bewegingen van het voertuig met de toegestane rijrichting. Bosch geeft deze informatie door, waarna Flitsmeister de waarschuwing naar gebruikers in de buurt stuurt.

, iOS 11.0+) - Flitsmeister waarschuwt nu wanneer er een spookrijder in de buurt is. Flitsmeister werkt hiervoor samen met Bosch, dat dat een Wrong-way Driver Warning-oplossing heeft. Hiervoor vergelijkt het cloudgebaseerde systeem de werkelijke bewegingen van het voertuig met de toegestane rijrichting. Bosch geeft deze informatie door, waarna Flitsmeister de waarschuwing naar gebruikers in de buurt stuurt. NU.nl (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - De app luistert nu naar de donkere modus voorkeuren van je iPhone.