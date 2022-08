Wil je een app bouwen, maar is je computer niet zo heel krachtig, dan kun je testen en andere taken ook in de cloud laten uitvoeren. Apple heeft Xcode Cloud nu opengezet voor abonnementen.

Xcode Cloud met betaalde bundels

Met Xcode Cloud kun je ondere apps bouwen, automatiseerde test uitvoeren en feedback vragen van gebruikers. Het werd aangekondigd tijdens WWDC 2021 en bevond zich daarna meer dan een jaar in private bèta, waarbij het alleen mogelijk was om op uitnodiging deel te nemen. Nu breidt Apple het uit: elke geregistreerde ontwikkelaar kan zich aanmelden voor meer rekenuren in Xcode Cloud, als daar behoefte aan is.



100 rekenuren voor $49,99 per maand

250 rekenuren voor $99,99 per maand

1000 rekenuren voor $399,99 per maand

Tijdens WWDC 2022 breidde Apple de toegang tot de Xcode Cloud al iets meer uit: toen kregen alle ontwikkelaars toegang tot de gratis bundel van 25 rekenuren per maand. Wie meer nodig heeft kan vanaf vandaag upgraden. Er zijn drie bundels:

Gratis bundel verdwijnt op termijn

Volgens Apple kunnen ontwikkelaars op elk moment van bundel wisselen. De gratis bundel van 25 rekenuren bestaat ook nog steeds, maar wordt op termijn betaald. Vanaf 2024 betaal je er $14,99 per maand voor. Een rekenuur is een uur tijd, dat nodig is om een taak in de cloud uit te voeren, zoals het bouwen van een app of het uitvoeren van een test. Via App Store Connect en de Apple Developer-app kun je zien hoeveel uur je verbruikt hebt.

Meer details over Xcode Cloud zijn te vinden op de Apple Developer-website.