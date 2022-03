iCulture Vandaag: dit was dinsdag 29 maart 2022

Vandaag delen we weer een paar handige tips voor de HomePod mini en bespreken we een mooie nieuwe Hue-lamp. In onze review van de Hue Signe Graident lees je alles over onze ervaringen met deze meerkleurige staande lamp. Hij mag wat kosten, maar is dat het ook waard? Ook dook er vandaag weer een nieuwe massaclaim op tegen Apple, zetten we iTunes-alternatieven voor Windows op een rij en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



In onze review van de Hue Signe Gradient vertellen we je of deze dure maar mooie lamp de moeite waard is.

Dit zijn handige alternatieven voor iTunes op Windows (en de Mac), mocht je behoefte hebben aan iets anders.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

A Better Routeplanner (ABRP) (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Deze navigatie-app voor elektrische auto’s heeft nu een compleet vernieuwde CarPlay-versie.

+ , iOS 12.0+) - Deze navigatie-app voor elektrische auto’s heeft nu een compleet vernieuwde CarPlay-versie. CNN: Breaking US & World News (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 14.1+) - Met CNN+ kun je je nu abonneren op live nieuws en meer.