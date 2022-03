Apple lijkt te werken aan een verbeterde versie van 3D Touch en Force Touch, maar het is nog maar de vraag of we dit daadwerkelijk in toekomstige producten gaan zien. Het nieuwe systeem voor drukgevoelige sensoren is geschikt voor Apple Watch, iPhone en iPad en zelfs MacBook-trackpads.

Apple is geen onbekende als het gaat om drukgevoelige sensoren. Apple introduceerde in 2015 voor het eerst Force Touch in de Apple Watch, om zo extra knoppen op het kleine scherm te laten zien door er stevig op te drukken. Niet veel later kwam de meer geavanceerde versie 3D Touch naar de iPhone. Maar inmiddels zijn dit twee technieken die niet meer in hedendaagse modellen te vinden zijn. Op de Apple Watch heeft Apple in watchOS Force Touch simpelweg uitgeschakeld, terwijl 3D Touch nog wel werkt op oudere modellen maar op nieuwere modellen vervangen is door Haptic Touch. Maar uit een reeks patenten blijkt dat Apple nog met het idee speelt voor een nieuwe versie van drukgevoelige sensoren.



Patenten voor drukgevoelige sensoren van Apple

Bestaande systemen voor drukgevoelige sensoren vereisen veel ruimte in het apparaat. De benodigde onderdelen om druk te kunnen waarnemen, zijn relatief groot en daardoor minder geschikt voor kleine apparaten, zo legt Apple uit. Het nieuwe systeem is een stuk compacter. In het eerste patent plaatst Apple dit nieuwe systeem in de zijknop van de Apple Watch. De zijknop is nu nog altijd een fysiek in te drukken knop, maar dit zou dus vervangen kunnen worden door een meer geavanceerde drukgevoelige sensor. Er zijn in het verleden al eens vaker geruchten geweest dat Apple dit zou overwegen, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd.

Behalve een drukgevoelige sensor in een knop, plaatst Apple de sensoren ook in bandjes. Doordat de onderdelen flexibelen zijn, kan het ook in dergelijke materialen verwerkt worden. Dankzij de sensoren moeten functies als het meten van je bloeddruk mogelijk zijn. Behalve in de Apple Watch, omschrijft dit patent nog andere kleinere apparaten waar de sensoren in verwerkt kunnen worden, zoals de Apple Pencil en AirPods. De huidige AirPods hebben al druksensoren in het stokje.

Ook nieuwe druksensoren voor iPhone-scherm

Een andere toepassingen vinden we in een tweede patent. Apple omschrijft het gebruik van sensoren in het display die “nauwkeurig kleine vormen van druk of een veranderende mate van druk” kunnen detecteren. Dit klinkt heel erg als het vorige 3D Touch-systeem. In tegenstelling tot Force Touch op de Apple Watch, kon 3D Touch niet alleen meten dat er druk uitgeoefend werd op het scherm, maar ook hoeveel. Het verschil in dit nieuwe patent is dat het systeem bestaat uit meerdere kleine onderdelen, in plaats van één onderdeel dat druk kan waarnemen.

In het patent heeft Apple allerlei illustraties gezet, waarvan je er een aantal in dit artikel ziet. Dergelijke illustraties worden vaak in z’n algemeenheid omschreven, zonder het apparaat bij naam te noemen. Eén van de illustraties laat een iPad-achtig apparaat zien. Dat is opvallend, omdat de iPad voorheen nooit een drukgevoelig scherm had. Het is daardoor goed mogelijk dat het nieuwe systeem meer mogelijkheden biedt voor verschillende soorten apparaten.

MacBook als één van de weinige met drukgevoeligheid

Als één van de weinige producten is de MacBook momenteel nog wel voorzien van drukgevoeligheid. Het ingebouwde trackpad ondersteunt Force Touch, zodat je bijvoorbeeld bij het aanklikken van een link een preview kan krijgen in plaats van dat je de link in één keer opent. In het patent wordt ook een laptop met trackpad getoond, waar het nieuwe systeem in toegepast kan worden. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre dit nieuwe systeem voordelen voor de MacBook heeft ten opzichte van het huidige systeem.

Hou er rekening mee dat patenten lang niet alles zeggen. Apple dient tientallen patenten per maand in, waarvan we maar een heel klein deel ooit terug zien in producten. Het is dus nog lang geen bevestiging dat 3D Touch of een ander soortgelijk systeem in de toekomst terugkeert, maar het laat wel zien waar Apple mee bezig is en waar op zijn minst over nagedacht wordt.