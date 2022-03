Nederland is dé plek voor ‘Amerikaanse’ massaclaims

Waarom opeens zoveel stichtingen en massaclaims? Dat heeft te maken met een Nederlandse wetswijziging, waardoor massaclaims big business zijn geworden. Buitenlandse investeerders zien een verdienmodel in miljardenclaims tegen grote bedrijven en daardoor dreigt een overbelasting van het Nederlandse rechtssysteem. Een direct verband met de ACM-zaak lijkt er niet te zijn, aangezien daar een heel andere route wordt bewandeld. ACM heeft als autoriteit de mogelijkheid om boetes op te leggen, terwijl het bij deze claimzaken gaat om diverse stichtingen die via de rechter hun gelijk willen halen.



Consumer Competition Claims

In het geval van de nieuwe Nederlandse Stichting Consumer Competition Claims zit de Britse procesfinancier Hereford Litigation erachter. Als boegbeeld is de Nederlandse advocaat Bert Heikens aangesteld, werkzaam bij ADK. Heikens is gespecialiseerd in fusies en overnames en was betrokken bij diverse beursgangen. Ook was hij huisadvocaat voor hightechbedrijven in de media-industrie, zo meldt zijn profiel. Heikens heeft wat bekendheid betreft niet de status van Alexander Klöpping, die met zijn concurrerende stichting ook geld claimt bij Apple.

Het doel en de argumentatie is grotendeels hetzelfde: “over de rug van tientallen miljoenen Europese consumenten” heeft Apple geld verdiend en “Apple maakt misbruik van haar machtspositie” door de App Store en de daarbij behorende betaalmethode verplicht te stellen. Er is ook sprake van “onbillijke voorwaarden” “buitensporige commissies van tot 30%” die zes keer hoger zouden liggen dan wanneer er normale concurrentie zou zijn. De stichting pakt het alleen iets grootser aan: in plaats van de 1 miljard euro die de stichting van Klöpping namens Nederlandse consumenten claimt, wil deze stichting 5 miljard euro namens gedupeerde Europese consumenten binnenhalen.



“Dit bedrag is exclusief gederfde rente”, meldt het persbericht. En die rente zou nog behoorlijk kunnen oplopen, want consumenten die sinds 1 september 2009 (!) een app hebben gekocht in de App Store of een in-app aankoop hebben gedaan kunnen zich melden voor de massaclaim. De zaak wordt dan namens de gedupeerden aangespannen bij de Rechtbank Amsterdam. De stichting heeft hiervoor het internationale advocatenkantoor Scott+Scott ingeschakeld, gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van economisch machtsmisbruik. Behalve geld terug eisen wil de stichting ook dat Apple door de rechter gedwongen wordt te stoppen met de huidige werkwijze. De stichting zelf is non-profit, maar dit betekent niet dat alle opbrengsten naar de consumenten gaan. De betrokken experts krijgen ongetwijfeld een vergoeding en ook de procesfinancier zal een percentage van de opbrengst krijgen. Omdat dit niet in het persbericht staat hebben we hierover navraag gedaan.