Ook bij een Apple Authorized Service Provider kun je dan niet meer terecht. Alle officiële reparatiepartijen krijgen een waarschuwing als een toestel in de GSMA Device Registry als vermist is gesignaleerd. Ze mogen dan geen iPhone-reparaties meer uitvoeren. De waarschuwing is te zien in het interne MobileGenius- of GSX-systeem. Het nieuwe beleid moet voorkomen dat mensen een gestolen iPhone met schade naar Apple kunnen brengen, om de schade te laten verhelpen.



De GSMA Device Registry is een wereldwijde database voor consumenten waar je je toestel als vermist of gestolen kunt aanmelden. In Nederland hebben we hiervoor de Stop Heling-database . In deze database plaatst de politie gegevens over gestolen producten waarvan aangifte is gedaan. Door het serienummer in te vullen kun je kijken of een product mogelijk gestolen is – en dat kan teleurstellingen voorkomen als je bijvoorbeeld een tweedehands iPhone , een horloge of een dure camera wilt aanschaffen.

De Apple Stores en AASP’s weigerden al langer iPhones die niet op het Apple ID van een klant staan. Je zult eerst Zoek mijn iPhone moeten uitschakelen voordat een Apple-medewerker naar de schroevendraaier grijpt. Ook dit is bedoeld om het stelen van iPhones te ontmoedigen. Het is daarom zaak om bij diefstal de juiste stappen te ondernemen, zoals aangifte doen. Het serienummer kun je achterhalen via je account. Je kunt via de Zoek mijn-app ook een toestel als vermist opgeven.

Preventie is natuurlijk verstandiger. Zo kun je vanaf iOS 15 een melding krijgen als je je iPhone achterlaat.